A Belve aveva confessato: “Ho voluto sapere tutte quelle con cui è andato a letto e sono tante…”

La 44enne a La Volta Buona svela un aneddoto inedito che riguarda “una collega falsetta”

Elena Santarelli in tv non si fa problemi. Si sbottona sulle ex del marito Bernardo Corradi e sulla famosa “agenda” dell’ex calciatore 50enne, a cui è legata dal 2006 e che ha sposato il 2 giugno 2014. Da lui ha avuto Giacomo e Greta, 16 e 10 anni. A Belve aveva confessato: “Ho voluto sapere tutte quelle con cui è andato a letto e sono tante…”. La 44enne a La Volta Buona svela un aneddoto inedito che riguarda “una collega falsetta”. “Sapevo che c’era stata”, confessa.

“Sapevo che c’era stata”: Elena Santarelli in tv si sbottona sulle ex del marito Bernardo Corradi e sulla famosa 'agenda'

Sincera, ospite da Francesca Fagnani, Elena sul consorte aveva detto: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Ma ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7... tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.

Dall’amica Caterina Balivo torna sulla questione e racconta come era entrata in possesso dei numeri telefonici nella rubrica di Corradi: “Ero all'inizio della mia relazione con Bernardo, ero a Manchester e il mio telefono non funzionava. Lui ne aveva due quindi me ne dà uno, metto la mia sim e il telefono mi chiede di sincronizzare i numeri e io dico sì”.

A Belve aveva confessato: “Ho voluto sapere tutte quelle con cui è andato a letto e sono tante…”. La 44enne a La Volta Buona svela un aneddoto inedito che riguarda “una collega falsetta”

Vedendo tutti i nomi delle ‘indiziate’, la Santarelli ha deciso di affrontare lo sportivo: "Gli ho chiesto di dirmi tutte quelle con cui era stato, perché quando le incontrerò io devo sapere, non perché glielo devo dire, ma perché non devono prendermi in giro quando le vedo".

Poi arriva l’episodio inedito. Un giorno Elena incontra "collega non notissima, una colleguccia, che non lavora più tanto, meno di me sicuro”. La donna inizia a farle domande su Bernardo, senza sapere, però, che lei l’avesse già ‘schedata’: “La incontro per strada e mi dice: ‘Sono così felice che sei con Bernardo, ma com'è?'. Io penso: tu ci sei stata, perché me lo chiedi? Insisteva, e dico: ‘Scusa un po', perché insisti se ti ha rimesso su un taxi alle quattro del mattino?'. Non si fa tra donne, io lo sapevo che lei c'era stata e non c'è nulla di male nel passato di mio marito, ma allora non provocarmi a chiedermi com'è, sei un po' falsetta”. Le risate in studio arrivano, come anche gli applausi per la sua sincerità.