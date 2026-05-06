Nella famiglia allargata del cantante 82enne si è scatenata una nuova faida, la 24enne si schiera

Romina Carrisi concorda con un post social in cui il giornalista invita i due a parlarsi lontano dalle telecamere

Una nuova faida scatenata dalle dichiarazioni di lei a Belve e dalla replica di lui a Domenica In. Anche i figli entrano in campo e, dopo il ‘cinguettio al veleno’ di Cristel, 40 anni, contro il papà, la voglia di non schierarsi pienamente di Yari, 53 anni, ora parla pure Jasmine Carrisi. La 24enne, che il cantante 82enne ha avuto da Loredana Lecciso, difende il padre in tv dopo la polemica con Romina Power. “Ho percepito tutto il suo dolore”, confida a La Volta Buona.

''Ho percepito tutto il suo dolore'': Jasmine Carrisi in tv difende il padre Al Bano dopo la polemica con Romina Power

Caterina Balivo ripercorre tutta la querelle. La Power, ospite a Belve, ha svelato che la perdita della figlia Ylenia, classe 1970, scomparsa a New Orleans il 31 dicembre 1993, quando aveva 23 anni, ha influito sulla fine del loro matrimonio. "Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”, ha detto.

Al Bano domenica, da Mara Venier, ha replicato: "Non ammazzarmi Romina, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato". E’ anche scoppiato in lacrime. Jasmine, dopo le clip mandate in onda non ha dubbi: "Questa è stata la prima volta che ho visto mio padre così vulnerabile, ha fatto bene a difenderci. C'è sempre stata una narrazione poco chiara”.

Nella famiglia allargata del cantante 82enne si è scatenata una nuova faida, la 24enne si schiera

La ragazza svela che, immediatamente dopo l’intervista, ha sentito telefonicamente il padre: "Papà sta bene, l'ho sentito subito sereno dopo l'intervista. E’ stato liberatorio per lui. E’ una persona di cuore, difficile non trovare un pilastro in lui. Se lei non l'ha trovato è perché anche lui stava attraversando lo stesso dolore”. E aggiunge: "Non l'ho mai visto così nemmeno al di fuori degli schermi, è un uomo molto orgoglioso. Mi sono davvero emozionata, ho percepito tutto il dolore”.

Anche Romina Carrisi, 38 anni, si espone. In un post in cui il giornalista di Vanity Fair, Mario Manca, invita Al Bano e Romina a parlarsi faccia a faccia e non attraverso le telecamere, lei scrive: “Concordo”.