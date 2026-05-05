Il 22enne si inginocchia e regala l’anello alla 33enne che dice di sì, ma molti pensano sia una ‘boutade’

I due danzatori di Ballando con le Stelle lanciano tutti di stucco: Andrea Delogu regala il suo commento

Lasciano tutti di stucco. “Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio”, scrivono in un reel condiviso da entrambi. Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti si sposano? La proposta di nozze arriva con un video inaspettato. Nel breve video postato il 22enne si inginocchia e regala l’anello alla 33enne che dice di sì. Tutto avviene su una magnifica terrazza con vista su Roma. C’è chi si congratula con i due danzatori di Ballando con le Stelle, c’è però chi non crede a quel che vede e pensa sia solo una ‘boutade’.

''Dobbiamo farvi un annuncio'': Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti si sposano? La proposta di nozze

Ultimamente Anastasia e Nikita si sono fatti vedere insieme, ma non c’era proprio il sentore che fossero innamorati. Certo, a far propendere per reali fiori d’arancio è anche l’assenza, ormai da tempo, di quello che era il fidanzato ufficiale della ballerina ucraina, Alessio De Gennaro, con cui faceva coppia dal 2023.

Il 22enne si inginocchia e regala l’anello alla 33enne che dice di sì, ma molti pensano sia una ‘boutade’

I due si baciano, ma sulla guancia...

Nonostante la clip e le congratulazioni di tantissimi, c’è chi non crede all’annuncio. O meglio, pensa che sia solo un modo estroso per annunciare un progetto lavorativo insieme.

Lui le mette il prezioso all'anulare

Andrea Delogu, però, si lascia andare all’entusiasmo. La compagna di Perotti nell’ultima edizione del dancing show di Rai 1 esprime la sua gioia. “Impazziscooooo! Io lancio i petali di rosa io lancio i petaliiiii”, sottolinea. In tanti provano ad avere la certezza da lei sul matrimonio, taggandola nei commenti, la conduttrice 43enne rimane con la bocca cucita.