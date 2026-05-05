La 53enne a La Vita in Diretta dice la sua dopo le dichiarazioni dell’ex del compagno a Belve e il pianto di lui

Il cantante 82enne a Domenica In ha replicato con le lacrime, affranto, agli occhi alla 74enne

La terzogenita 40enne della ex coppia su X pubblica una frase al vetriolo in cui parrebbe andare contro il papà

Questioni di ‘famiglia allargata’. Loredana Lecciso in tv difende Al Bano e va contro Romina Power. La 53enne a La Vita in Diretta dice la sua dopo le dichiarazioni dell’ex del compagno a Belve e il pianto di lui a Domenica In. Il cantante 82enne ha replicato alla 74enne con le lacrime agli occhi. Ma non è tutto. Interviene anche Cristel Carrisi, la terzogenita della ex coppia: la 40enne affida a X una frase al vetriolo in cui parrebbe ‘accusare’ il padre, schierandosi così dalla parte della mamma.

''Cos’ha fatto di così grave?'': Loredana Lecciso in tv difende Al Bano e va contro Romina Power, Cristel Carrisi invece…

Alberto Matano chiede alla Lecciso cosa ne pensi della polemica a distanza tra Al Bano e Romina. Lei da Francesca Fagnani ha svelato che la perdita della figlia Ylenia, classe 1970, scomparsa a New Orleans il 31 dicembre 1993, ha influito sulla fine del loro matrimonio. Lui ha ribattuto, accusandola di aver detto una bugia.

“Per fare quell'intervista si è quasi violentato, per lui è stata una sofferenza. Ciò che più l'ha fatto soffrire è che si sia messo in dubbio il suo essere un bravo padre, Al Bano va oltre alla bravura di mio padre, che era un papà bravissimo. Più che le sue parole parlava il suo cuore, si percepiva un grande tormento interiore è stata quasi un'esplosione di verità di cui aveva bisogno di parlare”, spiega Loredana.

Il commento al vetriolo della terzogenita 40enne della ex coppia in cui parrebbe accusare il padre e schierarsi con la mamma

“Non ti nascondo che in quell'intervista mi ha emozionato. Ho anche pianto. Ho anche pianto e non sono l'unica e ma mi ha anche molto turbata - prosegue la pugliese - Io lo stato agitato di Al Bano lo conosco e mi sembra che siamo tornati lì… Io direi quest'uomo lasciamolo vivere in pace. Cioè alla fine cioè che peccato ha fatto? Il suo peccato è stato quello di volersi ricostruire una nuova vita, di volersi risollevare? Dovevamo vederlo steso per terra a soffrire? Ma perché? Ma gioiamo un po' tutti, cioè alla fine che cosa ha fatto di così grave?”.

La Lecciso aggiunge: “Adesso sentiamo parlare di tanti femminicidi, di uomini che non accettano che le proprie donne li lascino e alleluia che lui ha rispettato una scelta altrui. Albano è un grande uomo del Sud e non ha alcuni atteggiamenti che possono essere attribuiti a una mentalità un po' differente, lui ha lasciato che la storia finisse, ha rispettato la scelta. E com'è giusto che sia, ha fatto un passo indietro davanti alla fine di una storia”. E conclude: “Al Bano è presente per tutti i suoi figli allo stesso e in uguale modo”.

Mentre Yari Carrisi nelle sue Storie fa capire di non voler entrare nella discussione, Cristel commenta velenosa: “E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…”.