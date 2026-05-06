Si sono incontrati per la prima volta nel 2006, la seconda crisi, fatale, è arrivata nel 2024

Il 39enne e la 36enne, entrambi ballerini, sono genitori di Jasmine, 12 anni

La linea della vita, un classico del reality, lo porta a svelarsi completamente. Raimondo Todaro al GF Vip spiega perché è finita con Francesca Tocca. Il ballerino e coreografo confessa: "La sposerei altre mille volte”. Lo ha senza esitazione. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2006, si sono sposati nel 2014, la prima rottura c’è stata nel 2019, poi ricomposta. La loro seconda crisi, fatale, è arrivata nel 2024. Il 39enne e la 36enne, durante la loro relazione, sono diventati genitori di Jasmine, 12 anni: ora la serenità della figlia è la priorità assoluta.

''La sposerei altre mille volte'': Raimondo Todaro al GF Vip spiega perché è finita con Francesca Tocca

“Nel 2006 incontro Francesca, abbiamo ballato insieme e poi c’è stato l’amore”, racconta l’ex professore di Amici. Lui e Francesca hanno condiviso tutto, anche nel lavoro. “A fine 2024 c’è il momento più brutto della mia vita. Mi separo da Francesca perché... non lo so ancora perché… Forse ci siamo conosciuti troppo giovani. Nonostante sia finito male, se potessi tornare indietro la sposerei altre mille volte”, rivela.

Raimondo nella Casa sulla ex ha detto: “Mi ha amato tanto, mi ha dato tutto. Sono stato felice per tanti anni. Abbiamo Jasmine e so che è la mamma migliore al mondo. Jasmine è il mio orgoglio più grande. Abbiamo combinato un casino con il nostro matrimonio, ma con nostra figlia siamo stati molto bravi”.

Si sono incontrati per la prima volta nel 2006, la seconda crisi, fatale, è arrivata nel 2024. Il 39enne e la 36enne, entrambi ballerini, sono genitori di Jasmine, 12 anni

Ha anche svelato quando ha scoperto di essere innamorato di Francesca: “Me ne sono accorto quando lei decise di andare via per ballare con un altro ragazzo. Era a Bologna, io sono partito da Catania con la macchina e sono andato a riprenderla alle tre di notte”.

Nonostante l’addio, Todaro sente vicina la Tocca: “Ci siamo amati tantissimo, ci vogliamo bene, c’è rispetto. Non c’è stato un motivo particolare sulla nostra fine. E’ andata scemando. A un certo punto pensavo di non essere più la priorità per lei. Mi ha amato talmente tanto che poi, quando è andato un po’ a scemare, non ci siamo accontentati”.

Quando gli si domanda se si siano lasciati per sempre, l’artista replica: “Ha sempre uno spazio nel mio cuore e ce l’avrà per sempre. Una sorta di amore c’è sempre, ma non ti so rispondere”. Nonostante tutto “la risposerei. Anche sapendo com’è finita”.