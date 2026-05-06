''E’ stato faticoso'': Manila Nazzaro ha scelto di interrompere la fecondazione assistita, ecco perché

Sposata da due anni con Stefano Oradei, l’ex Miss Italia 48enne rinuncia all’idea di un altro figlio

E’ già madre di Francesco Pio e Francesco, 19 e 14 anni, avuti dall’ex marito Francesco Cozza

Ci ha provato per 9 mesi, poi ha detto basta. Manila Nazzaro ha scelto di interrompere la fecondazione assistita. “E’ stato faticoso”, confessa al settimanale Nuovo. Sposata da due anni con il ballerino e coreografo Stefano Oradei, 42 anni, l’ex Miss Italia 48enne rinuncia all’idea di un altro figlio. E’ già madre di Francesco Pio e Francesco, 19 e 14 anni, avuti dall’ex marito Francesco Cozza, con cui è stata sposata dal 2005 al 2017.

''E’ stato faticoso'': Manila Nazzaro ha scelto di interrompere la fecondazione assistita

La conduttrice radiofonica e personaggio tv non ce l’ha fatta a portare avanti la PMA. “Ho scelto di interrompere la fecondazione assistita. E’ stato un periodo difficile, sia dal punto di vista psicologico che fisico è stato faticoso. Sono stati mesi complicati. Ogni tanto sui giornali leggevo ‘Manila incinta', ma non è così. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Non ho però il rammarico di non averci provato, è un percorso difficile fisicamente e emotivamente”, rivela.

Manila non se l’è sentita, il percorso ha avuto ripercussioni pure dal punto di vista fisico: a causa della cura ormonale ha preso peso e ha iniziato a provare fatica nel fare movimento fisico. Sta cercando di rimanere positiva, grazie anche all’amore di Stefano, che la sostiene in ogni sua scelta.