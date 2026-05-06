Raoul Bova porta Beatrice Arnera al lago: con i due anche i figli di lui, Alessandro e Francesco, foto

Il 54enne va con la 30enne nella sua tenuta a Varco Sabino, in provincia di Rieti

Clima disteso, sorridi e affettuosità: l’attrice si diverte col compagno e i ragazzi di 26 e 25 anni

Ormai è stata accolta in famiglia. Raoul Bova porta Beatrice Arnera al lago: con i due ci sono anche i figli che lui ha avuto dalla sua ex moglie Chiara Giordano, Alessandro e Francesco. Chi li sorprende tutti amorevolmente insieme. Clima disteso, sorridi e affettuosità: l’attrice si diverte col compagno e i ragazzi di 26 e 25 anni.

Raoul Bova porta Beatrice Arnera al lago: con i due anche i figli di lui, Alessandro e Francesco

Il 54enne va con la 30enne nella sua tenuta a Varco Sabino, in provincia di Rieti, che è vicino al Lago del Salto. Immancabile, visto il bel tempo e il sole alto nel cielo, divertirsi con un po’ di tintarella e una gita in barca.

Il 54enne va con la 30enne nella sua tenuta a Varco Sabino, in provincia di Rieti

Raoul si avvicina a Beatrice e le bacia teneramente il ventre, poi le accarezza il volto. Tutto sotto gli occhi dei due figli maggiori. Dall’ex Rocìo Munoz Morales ha avuto Luna e Alma, 10 e 7 anni. Loro non hanno, forse, ancora conosciuto la nuova compagna del papà. Bova, invece, è già stato pizzicato con Matilde, la bimba che la Arnera ha avuto 2 anni fa da Andrea Pisani. Stando alle indiscrezioni la coppia, venuta allo scoperto a settembre 2025, conviverebbe in un immobile in zona Prati, a Roma.