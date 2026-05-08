''Aspetto sempre che sia lui a cercarmi'': Annamaria Bernardini de Pace svela qualcosa di più sul suo amore, Dino

- Nel suo libro, “Sentimenti e Sentenze. Auto biografia di false verità”, lo chiama così, ha 10 meno di lei
- “Ho avuto più relazioni nello stesso momento, non ho fatto pegno di fedeltà con nessuno”
Annamaria Bernardini de Pace svela qualcosa di più sul suo amore, Dino. Nel suo libro, “Sentimenti e Sentenze. Auto biografia di false verità”, lo chiama così, ha 10 meno di lei e hanno una storia da circa vent’anni. “Aspetto sempre che sia lui a cercarmi”, confida a Gente.
La 78enne non lo vede per mesi, come si evince dal suo scritto, ama il mistero che circonda questa atipica storia sentimentale. Lui ha una suoneria dedicata sul suo telefono: In the mood di Glenn Miller: “Sì. Non so se è sposato, fidanzato, se ha figli oppure no. Aspetto sempre che sia lui a cercarmi, pure se anch’io gli mando messaggi. Ci vediamo, ci viviamo, e non parliamo di noi”.
La famosa legale a chi rimane stupito per la sua relazione spiega: “So solo che non ho bisogno di un uomo che mi mantenga, e non ho tempo di accudire un uomo. Ho provato il matrimonio una volta, poi i fidanzati, gli amanti e adesso vivo una situazione difficile da incasellare e definire. E va bene così”. E aggiunge: “Stare lontani mantiene vivo l’amore”.
Non trova ‘scandaloso', aver detto pubblicamente di avere una vita sessuale a 78 anni: “Ma perché tutti gli altri non ce l’hanno?”. Nel libro parla pure di “cooperativa di uomini", di “amanti on demand come una serie Netflix”. L’avvocatessa chiarisce: “Guardi che io da vent’anni a questa parte ho avuto più relazioni nello stesso momento. Non vedo perché no. Non ho fatto pegno di fedeltà con nessuno”. Lei si sente viva: “Tutto quello che fai a 20, senza correre e senza saltare lo puoi fare anche a 70 anni. Io faccio qualsiasi cosa, viaggio, mangio, mi alleno col personal trainer. Non è che mi sento vecchia perché non faccio certe cose. Mi sembra che faccio tutto quello che mi passa per la testa. L’unica cosa che non faccio più è fumare”.