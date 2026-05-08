Nel suo libro, “Sentimenti e Sentenze. Auto biografia di false verità”, lo chiama così, ha 10 meno di lei

“Ho avuto più relazioni nello stesso momento, non ho fatto pegno di fedeltà con nessuno”

Annamaria Bernardini de Pace svela qualcosa di più sul suo amore, Dino. Nel suo libro, “Sentimenti e Sentenze. Auto biografia di false verità”, lo chiama così, ha 10 meno di lei e hanno una storia da circa vent’anni. “Aspetto sempre che sia lui a cercarmi”, confida a Gente.

''Aspetto sempre che sia lui a cercarmi'': Annamaria Bernardini de Pace svela qualcosa di più sul suo amore, Dino

La 78enne non lo vede per mesi, come si evince dal suo scritto, ama il mistero che circonda questa atipica storia sentimentale. Lui ha una suoneria dedicata sul suo telefono: In the mood di Glenn Miller: “Sì. Non so se è sposato, fidanzato, se ha figli oppure no. Aspetto sempre che sia lui a cercarmi, pure se anch’io gli mando messaggi. Ci vediamo, ci viviamo, e non parliamo di noi”.

La famosa legale a chi rimane stupito per la sua relazione spiega: “So solo che non ho bisogno di un uomo che mi mantenga, e non ho tempo di accudire un uomo. Ho provato il matrimonio una volta, poi i fidanzati, gli amanti e adesso vivo una situazione difficile da incasellare e definire. E va bene così”. E aggiunge: “Stare lontani mantiene vivo l’amore”.

Nel suo libro, “Sentimenti e Sentenze. Auto biografia di false verità”, la 78enne lo chiama così, ha 10 meno di lei

Non trova ‘scandaloso', aver detto pubblicamente di avere una vita sessuale a 78 anni: “Ma perché tutti gli altri non ce l’hanno?”. Nel libro parla pure di “cooperativa di uomini", di “amanti on demand come una serie Netflix”. L’avvocatessa chiarisce: “Guardi che io da vent’anni a questa parte ho avuto più relazioni nello stesso momento. Non vedo perché no. Non ho fatto pegno di fedeltà con nessuno”. Lei si sente viva: “Tutto quello che fai a 20, senza correre e senza saltare lo puoi fare anche a 70 anni. Io faccio qualsiasi cosa, viaggio, mangio, mi alleno col personal trainer. Non è che mi sento vecchia perché non faccio certe cose. Mi sembra che faccio tutto quello che mi passa per la testa. L’unica cosa che non faccio più è fumare”.