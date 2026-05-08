''Sarò il primo in Italia'': Francesco Chiofalo in tv parla degli interventi estetici e del tatuaggio istantaneo, la fidanzata contraria

A La Volta Buona in un servizio non nasconde i suoi ritocchi, Manuela Carriero non approva

“Mi tatuerò la schiena, con il metodo classico avrei impiegato venti sedute, invece in una volta sola faranno tutto”

Francesco Chiofalo, già ieri, 7 maggio, in sala operatoria per il tatuaggio istantaneo, in tv parla degli interventi estetici a cui si è sottoposto e desidera sottoporsi. “Sarò il primo in Italia”, sottolinea in un servizio in onda a La Volta Buona. La fidanzata Manuela Carriero, in studio, non approva.

''Sarò il primo in Italia'': Francesco Chiofalo in tv parla degli interventi estetici e del tatuaggio istantaneo

Lenticchio ai microfoni di Domenico Marocchi racconta: “Ho trapiantato la barba, ho rifatto le orecchie, le ho appiccicate meglio. Poi mi sono operato al naso, ho cambiato colore agli occhi. Ho i denti nuovi, non si possono macchiare, perché sono finti come un piatto di ceramica e poi ho fatto le punture anti-aging”.

Il romano 37enne parla poi del tattoo istantaneo: “Sarò il primo in Italia a sottopormi a questo intervento appena legalizzato nel nostro Paese. Si tratta di una tecnica che unisce la medicina estetica, la chirurgia plastica e il mondo dei tatuaggi. Si chiama tatuaggio istantaneo. Mi tatuerò la schiena, con il metodo classico avrei impiegato venti sedute, invece in una volta sola faranno tutto”.

A La Volta Buona in un servizio non nasconde i suoi ritocchi, la fidanzata Manuela Carriero non approva

Ancora una volta non nasconde il suo desiderio più grande: “Voglio aumentare la mia altezza, ma l’Europa ha reso illegale questa operazione. Qui in Europa si può fare solo per motivi medici e non estetici. Se fossi più alto mi cambierebbe la vita. Non sono mai soddisfatto. Ogni volta che mi guardo allo specchio mi prende un colpo”. E’ alto circa 180 centimetri, ne vorrebbe 10 in più: “Non sono basso, ma ho l’apertura toracica molto grossa e quindi do l’idea di essere tozzo. A me basterebbero dai 5 ai 10 cm in più. Ho fatto il fotomodello, ma non sono mai riuscito a fare passerella perché mi mancavano sempre quegli stramaledetti cinque centimetri. Se io avessi avuto quei cinque centimetri la mia carriera da modello sarebbe stata differente”.

La Carriero non è contenta. Sia via social che nello studio di Rai1 svela: “E’ un periodo di forte crisi”. E racconta: “Si è sottoposto a un intervento di tatuaggio istantaneo. Consiste nel tatuare tutto il corpo, o una parte molto estesa, sotto anestesia generale”.

Il 37enne già ieri, 7 maggio, era in sala operatoria. Svela: Mi tatuerò la schiena, con il metodo classico avrei impiegato venti sedute, invece in una volta sola faranno tutto”

“In tutta sincerità vi dico che non riesco proprio a digerire questa sua scelta. Sono settimane che litighiamo pesantemente perché a mio parere è un intervento invasivo e mi preoccupa tantissimo - precisa Manuela - Ho cercato di dargli tutti i consigli possibili, di farlo riflettere bene su ogni aspetto. Alla fine ognuno decide del proprio corpo e della propria vita”.

“Proprio perché non condivido questa scelta, anche come estremo tentativo di dissuasione, ho deciso di non accompagnarlo e di non appoggiare assolutamente quella che per me resta una follia. Più di così, sinceramente, non posso fare. Mi sento davvero impotente”, conclude. Infatti è da Caterina Balivo, mentre Francesco è tutto preso dall’intervento.