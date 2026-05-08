''Erano 18 anni'': Cristel Carrisi dà una nuova svolta alla sua vita e fa un annuncio importante, ecco quale

A 40 anni la figlia di Al Bano e Romina Power torna a un suo ‘vecchio’ amore inaspettatamente

Sposata dal 2016 con l’imprenditore Davor Luksic, vive a Zagabria, in Croazia: hanno tre figli

E’ sposata dal 2016 con l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic e vive a Zagabria, capitale della Croazia. I due hanno tre figli: Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018, Cassia Ylenia, venuta al mondo il 10 agosto 2019 e Ryo Inés, l’ultimogenita venuta alla luce il 23 settembre 2021. Cristel Carrisi è ormai da tempo lontana dal mondo dello showbiz. La 40enne, però, inaspettatamente dà una nuova svolta alla sua vita. Via social fa un annuncio importante: dopo 18 anni torna alla musica.

''Erano 18 anni'': Cristel Carrisi dà una nuova svolta alla sua vita e fa un annuncio importante

“Erano 18 anni (credo?) che facevo finta di non voler più fare musica. Poi un paio d’anni fa le melodie hanno iniziato a bussare piano. Ho fatto finta di niente. Allora hanno iniziato a prendere a calci la porta. E adesso eccomi qui, con un album quasi pronto”, rivela la figlia di Al Bano e Romina Power.

“Per ora l’unica cosa da sapere è che il batterista Fabio De Oliveira ormai parla napoletano, mentre Adriano Pennino continua a non capire l’inglese - aggiunge - Non vedo l’ora di farvi sentire quello che stiamo facendo. Mi terrorizza a morte, e anche per questo so che devo portare questo lavoro fino in fondo”. La Carrisi poi dice grazie ai due su citati e anche ad Alessandro Vanara, Danilo Cataletto e al fratello Yari. “E grazie Adriano Pratesi perché quando ti chiamai dicendoti: ‘ho scritto mezza canzone’, tu mi rispondesti: ‘continua a scrivere e facciamo un album’”.

La 40enne, figlia di Al Bano e Romina Power, a 40 anni torna alla musica: sta completando il suo album

La mamma è entusiasta e commenta: “Il mio cuore sorride così tanto in questo momento!!!”. Nessun messaggio al momento del padre, con cui Cristel, entrando nella polemica televisiva tra lui e l’ex moglie, sua madre, ha detto: “E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…”.

Sono moltissimi quelli che si congratulano con la donna, arriva anche frecciata. Uno le scrive: “Peccato non averti vista a Sanremo. Saresti stata perfetta nella squadra dei figli di papà”. Lei ribatte il colpo: “Infatti! Spero di poterci andare un giorno nella categoria: ‘Figli di mamma e papà’”.