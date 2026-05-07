L’ex gieffina Francesca Rocco sempre più innamorata del nuovo fidanzato, il chirurgo estetico di cui era paziente: foto

Il 4 novembre 2025 l’annuncio della fine del matrimonio con Giovanni Masiero, conosciuto nel 2014 al GF

Si mette definitivamente alle spalle gli 11 anni di relazione: da lui ha avuto la figlia Beatrice, 5 anni

E’ uscita per la prima volta allo scoperto con lui lo scorso marzo condividendo foto dal Marocco. L’ex gieffina Francesca Rocco è sempre più innamorata del nuovo fidanzato, il chirurgo estetico di cui era paziente dallo scorso anno. Sul social pubblica alcune foto in cui sorride accanto ad Antonio Braucci. Il 4 novembre 2025 è arrivato l’annuncio della fine del matrimonio con Giovanni Masiero, conosciuto nel 2014 al GF. Si mette definitivamente alle spalle gli 11 anni di relazione: dal 40enne ha avuto la figlia Beatrice, 5 anni

L’ex gieffina Francesca Rocco sempre più innamorata del nuovo fidanzato, il chirurgo estetico di cui era paziente

La 42enne è raggiante col medico 43enne, laureato in Medicina e Chirurgia con lode presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II che opera tra Milano e Roma. Nel postare una foto di Braucci, reduce dal surf al mare, accompagnata da altri scatti che raccontano il suo ultimo intenso periodo, scrive: “Settimane così… piene. Di energia che cambia, di emozioni che si intrecciano, di momenti che restano. Tra abbracci stretti, risate con le mie bambine, sguardi che parlano senza bisogno di parole… e quella sensazione nuova, intensa, che mi fa battere il cuore un po’ più forte”.

La 42enne è uscita allo scoperto con Antonio Braucci lo scorso marzo, durante una vacanza in Marocco

Insieme al 43enne è raggiante. Il 4 novembre 2025 l’annuncio della fine del matrimonio con Giovanni Masiero, conosciuto nel 2014 al GF . Si mette definitivamente alle spalle gli 11 anni di relazione: da lui ha avuto Beatrice, 5 anni

“Ci sono giorni in cui mi guardo allo specchio e mi riconosco ancora di più. Altri in cui mi perdo… ma nel modo più bello possibile. Incontri, connessioni, amore. Quello che arriva quando non lo forzi, ma lo accogli. E poi io. Sempre io. In mezzo a tutto questo, con il sorriso, la pelle che racconta, e la voglia di vivere ogni sfumatura”, aggiunge Francesca. Al momento non potrebbe desiderare di più.