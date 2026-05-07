Il colombiano con cui sta da 8 mesi l’ha conquistato: “E’ la persona che cercavo”

L’ex gieffino 53enne, ex portavoce di Giuseppe Conte, torna a sorpresa in politica: si candida in Puglia

Ex gieffino della storica prima edizione del reality show, ex portavoce di Giuseppe Conte, ora è tornato in tv da opinionista di talk politici. Non solo, è direttore del quotidiano online La Sintesi e, a sorpresa, si candida a consigliere comunale in Puglia. Rocco Casalino ha tanti progetti, il più importante lo confessa a Chi: il desiderio di paternità, che condivide col compagno Alejandro Martinez. “Lui ne vuole quattro!”, svela il 53enne, parlando dei figli.

''Lui ne vuole quattro!'': Rocco Casalino confessa il desiderio di paternità col compagno Alejandro Martinez

L’imprenditore colombiano con cui sta da 8 mesi lo ha conquistato. Rocco svela: “Alejandro è la persona che cercavo. Questo è il momento più bello della mia vita. L'ho conosciuto per caso in Colombia durante un evento per il lancio del liquore di caffè Mijo che lui produce. Alla fine sono riuscito a conquistarlo, ma in realtà io il caffè nemmeno lo bevo. Gli ho detto subito che era l'uomo che ho sempre sognato e lui mi ha guardato perplesso, Ora conviviamo, da poco, ma sento già che vorrei un figlio con lui. Alejandro ne vuole quattro!”.

L’ex gieffino 53enne, ex portavoce di Giuseppe Conte, torna a sorpresa in politica: si candida in Puglia

Rocco e Alejandro vivono nella nuova casa di Casalino nel quartiere Flaminio, che lui ha arredato in stile minimal e con colori neutri con l’aiuto dell’architetto napoletano Fabio Marano. Nel salone dell’abitazione ci sono quadri che ha dipinto Rocco stesso. “La pittura è un’altra delle mie passioni”, spiega.