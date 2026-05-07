''Lui ne vuole quattro!'': Rocco Casalino confessa il desiderio di paternità col compagno Alejandro Martinez

- Il colombiano con cui sta da 8 mesi l’ha conquistato: “E’ la persona che cercavo”
- L’ex gieffino 53enne, ex portavoce di Giuseppe Conte, torna a sorpresa in politica: si candida in Puglia
Ex gieffino della storica prima edizione del reality show, ex portavoce di Giuseppe Conte, ora è tornato in tv da opinionista di talk politici. Non solo, è direttore del quotidiano online La Sintesi e, a sorpresa, si candida a consigliere comunale in Puglia. Rocco Casalino ha tanti progetti, il più importante lo confessa a Chi: il desiderio di paternità, che condivide col compagno Alejandro Martinez. “Lui ne vuole quattro!”, svela il 53enne, parlando dei figli.
L’imprenditore colombiano con cui sta da 8 mesi lo ha conquistato. Rocco svela: “Alejandro è la persona che cercavo. Questo è il momento più bello della mia vita. L'ho conosciuto per caso in Colombia durante un evento per il lancio del liquore di caffè Mijo che lui produce. Alla fine sono riuscito a conquistarlo, ma in realtà io il caffè nemmeno lo bevo. Gli ho detto subito che era l'uomo che ho sempre sognato e lui mi ha guardato perplesso, Ora conviviamo, da poco, ma sento già che vorrei un figlio con lui. Alejandro ne vuole quattro!”.
Rocco e Alejandro vivono nella nuova casa di Casalino nel quartiere Flaminio, che lui ha arredato in stile minimal e con colori neutri con l’aiuto dell’architetto napoletano Fabio Marano. Nel salone dell’abitazione ci sono quadri che ha dipinto Rocco stesso. “La pittura è un’altra delle mie passioni”, spiega.