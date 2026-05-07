Chiara Ferragni compie 39 anni: la festa inizia a mezzanotte, ma sulle candeline c’è scritto 29, guarda

- Sarà un compleanno lungo: la fashion blogger racconta ai follower il programma che seguirà
- Non dice nulla del suo nuovo amore José Hernandez, che ha presentato in famiglia: lui ci sarà?
Chiara Ferragni oggi, 7 maggio, compie 39 anni. La festa per lei inizia a mezzanotte, spegne le prime candeline, ma il numero sopra la torta è 29. Questo è l’ultimo compleanno prima dei 40, la fashion blogger, operò, si sente ancora una ragazzina.
L’imprenditrice, ex moglie di Fedez, celebra allo scoccare del nuovo giorno, come dice lei, in modo ‘cute’. Poi a colazione insieme ai figlioletti avuti dal rapper, Leone e Vittoria, 8 e 5 anni. Pubblica un carosello di foto che racconta il momento unico e poi nelle Storie racconta cosa accadrà nei prossimi giorni.
“E’ il mio compleanno, ho cominciato a celebrarlo ieri sera in un modo molto, molto ‘cute’ e stamattina con i bambini, stasera festeggerò con tutta la mia famiglia: genitori, sorelle e tutti i bimbi, e da domani, per tutto il weekend, con i miei più cari amici”, fa sapere Chiara.
La Ferragni, poi riflessiva, aggiunge: “Stavo pensando quale poteva essere l’augurio per questo mio nuovo anno. Penso che l’unica cosa che vorrei tantissimo è sentirmi sempre più a casa nella mia vita. E’ veramente la sensazione più bella di tutte”. Ringrazia i follower per gli auguri: “Siete tutti troppo carini”.
Non dice nulla del suo nuovo amore José Hernandez, che ha presentato in famiglia: lui in questo fine settimana di festeggiamenti ci sarà? Intanto mamma Marina Di Guardo le scrive una dedica: “Auguri Amore mio, ne abbiamo passate tante insieme, ma tu sei stata una roccia e io sono sempre più orgogliosa della donna e della mamma che sei diventata. Non dimenticherò mai quel profumo di rose nell’aria. Eri appena nata e io ti stringevo incredula”.