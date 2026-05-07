Chiara Ferragni compie 39 anni: la festa inizia a mezzanotte, ma sulle candeline c’è scritto 29, guarda

Sarà un compleanno lungo: la fashion blogger racconta ai follower il programma che seguirà

Non dice nulla del suo nuovo amore José Hernandez, che ha presentato in famiglia: lui ci sarà?

Chiara Ferragni oggi, 7 maggio, compie 39 anni. La festa per lei inizia a mezzanotte, spegne le prime candeline, ma il numero sopra la torta è 29. Questo è l’ultimo compleanno prima dei 40, la fashion blogger, operò, si sente ancora una ragazzina.

Chiara Ferragni compie 39 anni: la festa inizia a mezzanotte, ma sulle candeline c’è scritto 29

L’imprenditrice, ex moglie di Fedez, celebra allo scoccare del nuovo giorno, come dice lei, in modo ‘cute’. Poi a colazione insieme ai figlioletti avuti dal rapper, Leone e Vittoria, 8 e 5 anni. Pubblica un carosello di foto che racconta il momento unico e poi nelle Storie racconta cosa accadrà nei prossimi giorni.

Arriva la prima torta della fashion blogger

“E’ il mio compleanno, ho cominciato a celebrarlo ieri sera in un modo molto, molto ‘cute’ e stamattina con i bambini, stasera festeggerò con tutta la mia famiglia: genitori, sorelle e tutti i bimbi, e da domani, per tutto il weekend, con i miei più cari amici”, fa sapere Chiara.

A colazione celebra il compleanno con i figli

La Ferragni, poi riflessiva, aggiunge: “Stavo pensando quale poteva essere l’augurio per questo mio nuovo anno. Penso che l’unica cosa che vorrei tantissimo è sentirmi sempre più a casa nella mia vita. E’ veramente la sensazione più bella di tutte”. Ringrazia i follower per gli auguri: “Siete tutti troppo carini”.

Per lei tanti palloncini, ma i festeggiamenti sono appena iniziati...

Non dice nulla del suo nuovo amore José Hernandez, che ha presentato in famiglia: lui in questo fine settimana di festeggiamenti ci sarà? Intanto mamma Marina Di Guardo le scrive una dedica: “Auguri Amore mio, ne abbiamo passate tante insieme, ma tu sei stata una roccia e io sono sempre più orgogliosa della donna e della mamma che sei diventata. Non dimenticherò mai quel profumo di rose nell’aria. Eri appena nata e io ti stringevo incredula”.