''L’anno più bello della mia vita'': Davide Bonolis e Martina Dotti festeggiamo il primo anniversario da coppia, ecco cosa le ha regalato lui

La 23enne condivide un post con un carosello di foto insieme al 21enne con cui convive

Lui reposta, mamma Sonia Bruganelli fa gli auguri al figlio e alla giovanissima ‘nuora’

Il loro è un amore che ha ormai spiccato il volo, al punto di portarli a convivere nella stessa abitazione a Milano, nonostante siano ancora dei ragazzi. Davide Bonolis e Martina Dotti il 6 maggio festeggiano il loro primo anniversario da coppia. La 23enne, creator bresciana, ora anche volto tv, condivide un post con un carosello di foto insieme al fidanzato 21enne. Gli scatti raccontano questi primi 365 giorni l’una accanto all’altro. “L’anno più bello della mia vita”, scrive.

''L’anno più bello della mia vita'': Davide Bonolis e Martina Dotti festeggiamo il primo anniversario da coppia

Davide, pazzo della sua bella, reposta e commenta: “Ti amo piccola mia”. Alla Dotti ha donato una splendida composizione di rose rosse e un accessorio firmato Louis Vuitton. A dare la benedizione ai due ci pensa mamma Sonia Bruganelli che fa auguri speciali al figlio e alla giovanissima ‘nuora’.

Il regalo del 21enne alla 23enne con cui convive a Milano

I due sono pazzi l'uno dell'altra

“Amatevi sempre con il rispetto e la sincerità con cui lo avete fatto in questo anno”, sottolinea la produttrice 52enne, ex moglie di Paolo Bonolis, ora legata ad Angelo Madonia. Martina risponde: “Sempre”. Ha grande feeling con l’ex opinionista del GF Vip.

Il commento di mamma Sonia Bruganelli

Nessun messaggio, invece dal popolarissimo conduttore 64enne, ma, si sa, lui è ‘allergico’ ai social sui quali non è molto attivo da sempre.