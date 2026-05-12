“Io sono un disastro, quando sento la parola dieta mi viene l’orticaria”, confessa a una follower

La ceca 48enne a chi le domanda, chiarisce che lei non soffre di ‘fame nervosa’

Alena Seredova non si fa problemi a confidarlo. Sul social risponde alle domande dei follower. Una donna le chiede come abbia fatto a dimagrire, dato che lei non riesce perché affetta da fame nervosa, così la 48enne parla dei chili che ha rimesso su dopo la dieta e svela il suo percorso. “Di quei 16 persi ne ho ripresi 6”, rivela.

''Di quei 16 persi ne ho ripresi 6'': Alena Seredova parla dei chili che ha rimesso su dopo la dieta e svela il suo percorso

“Io sono un disastro - precisa Alena - Ci sono riuscita seguita dal medico, per forza. Ho cercato per anni una versione che, diciamo, riuscissi a sopportare, perché a me a sentire la parola dieta viene proprio l’orticaria. Di quei 16 chili che ho perso, rimanga tra noi, ne ho ripresi 6. E, adesso che ero a Napoli, a Capri, ragazzi, miracolo avvenuto: sono dimagrita due chili perché abbiamo camminato cos tanto, intere giornate, che alla fine mi verrebbe da dire che nella camminata c’è davvero un miracolo nascosto. Però adesso devo di nuovo perdere quattro chili. Come vediamo… Ora c’è l’estate…”.

La ceca prosegue: “Io però non sono una da fame nervosa. Non ho mai mangiato così, non sono quella che apre il frigo e mette in bocca, ok? Perciò la regola, secondo me, fondamentale è che decidi gli orari in cui mangi e li provi a mantenere, decidendo prima cosa mangi. Così, quando ti arriva la voglia, tu sai già che tanto, anche se apri il frigo, puoi prendere al massimo un cetriolo. Penso che la formula giusta sia nell’ordine, programmare la tua alimentazione, almeno così mi avevano detto. Però io sono molto altalenante e di conseguenza non sono sicuramente la persona giusta. Dovresti chiedere a un medico nutrizionista innanzitutto e a qualcuno che ha vissuto l’esperienza della fame nervosa”.

“Io sono un disastro, quando sento la parola dieta mi viene l’orticaria”, confessa la 48enne a una follower

“Il mio non è neanche un problema di quantità di cibo, perché non mangio tantissimo, bevo volentieri un bicchiere di vino, questa è la prima cosa che devo eliminare quando inizio a dimagrire… - conclude Alena - devi trovare il tuo modo e il tuo metodo”. Come ha fatto lei, ma non è facilissimo 'mantenere' il peso.