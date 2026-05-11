Il party è nella sua enorme abitazione, tra gli ospiti Mietta, Massimo Boldi e Giorgio Martelli

La scritta sopra l’enorme e coloratissima torta è iconica e fa centro, diventa virale

Altro che crisi, malinconia o compleanno vissuto in sordina perché lontana dalla tv. Barbara D'Urso spegne le candeline trasformando il suo party in un piccolo manifesto di energia, ironia e autocelebrazione, com’è nelle sue corde del resto. E soprattutto lanciando quella che è già diventata la frase cult del weekend: “Figa sopra ogni cosa”. La conduttrice fa festa a Milano per i 69 anni con gli amici più cari, c’è pure il figlio Emanuele Berardi, 38 anni. Gianmauro, medico 40enne, nelle foto condivise dagli invitati via social non si vede.

''Figa sopra ogni cosa'': Barbara d’Urso fa festa a Milano per i 69 anni con gli amici più cari, c’è pure il figlio Emanuele

Tutto va in scena nell’abitazione meneghina di Carmelita, circondata dagli amici di sempre, tra musica, balli scatenati e atmosfera da grande rimpatriata glamour. A condividere alcuni dei momenti più divertenti della serata è lo stilista Alessandro Enriquez, che sui social pubblica video e foto del party. Tra gli invitati anche Mietta, Massimo Boldi e Giorgio Martelli.

Si diverte da vera 'Queen'

Il vero colpo di scena è la mega torta scenografica che compare durante la serata. Una creazione enorme, coloratissima, piena di frutta, fiori e decorazioni pop, con sopra una sua fotografia e quella scritta destinata a diventare immediatamente virale sui social. “Figa sopra ogni cosa”, appunto.

Attorno a lei le persone a cui è maggiormente legata

Barbara appare più raggiante che mai. Niente aria da “ex regina della tv decaduta”, anzi. Nelle immagini condivise online si vede una donna piena di energia, sorridente, scatenata in pista e assolutamente a suo agio nel ruolo di protagonista della serata. Per l’occasione sceglie un look super scintillante: minigonna gold con frange luminose, camicia bianca e sandali altissimi coordinati. Nel momento clou dell’evento completa tutto con una corona da vera ‘Queen’.

In pista si scatena con l'amico Massimo Boldi

I fan continuano a chiedere a gran voce il suo ritorno in televisione. Lei, però, almeno per ora, sembra godersi questo momento tra amici fidati, viaggi, vita privata e serate come questa: a 69 anni Barbara D’Urso non ha nessuna intenzione di passare inosservata. E ci riesce.