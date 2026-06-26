“Mi ha visto struccata dal primo giorno, con lui ho ritrovato la quotidianità”, confida

La 49enne si apre sul rapporto con l’attuale presidente e amministratore delegato di Warnes Music Italia

Posa sulla cover di F, che festeggia i 14 anni. Ambra Angiolini al settimanale svela per la prima volta com’è nata la storia d’amore col suo attuale fidanzato Pico Cibelli. Il famoso produttore musicale suo coetaneo è l’attuale presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia. “Lavorava col mio ex”, svela l’attrice 49enne.

''Lavorava col mio ex'': Ambra Angiolini svela per la prima volta com’è nata la storia d’amore col suo fidanzato Pico Cibelli

“Ci siamo incrociati negli anni perché lavorava con Francesco (Renga, ndr), ma le nostre vite non si sono mai davvero intrecciate. Poi, come succede, ci siamo persi di vista”, racconta l’ex stella di Non è la Rai 49enne.

La 49enne si apre sul rapporto con l’attuale presidente e amministratore delegato di Warnes Music Italia suo coetaneo

Lei e Pico si sono ritrovati, come accade spesso nel nuovo millennio, sui social: “Durante un podcast sull’amore ho capito una cosa mentre la stavo dicendo. Mi sarebbe piaciuto innamorarmi di qualcuno per come sta al mondo”. Ambra di condividere queste parole su Instagram . Cibelli le legge e replica: “Difficile. Ma ma incredibilmente giusto”. Da lì è iniziato tutto. “Abbiamo tolto difficile al commento lasciando incredibilmente giusto”, precisa lei.

La Angiolini è entusiasta di Pico. “Quando trovi un’anima affine alla tua non devi inseguirla e non devi aspettarla, te la ritrovi accanto. E allora tutto quello che porta con sé, i figli, gli amici, la sua storia e le sue abitudini, non diventa qualcosa da far combaciare”, rivela. E ammette: “La scoperta più grande è la quotidianità. Dopo il padre dei miei figli (Francesco Renga, ndr) non l’avevo più condivisa con nessuno”. Del fidanzato adora “sorriso che porta via la negatività meglio del palo santo. Io, di contro, spero di essere la sua salvia bianca”. Come ha capito che tra loro avrebbe fuonzionato alla grande? Non ha dubbi: “Mi ha vista struccata dal primo giorno”.