''Sono stata tradita, anche mentre ero incinta'': Clizia Incorvaia in tv si lascia andare a una dolorosa confessione

“Tante volte e con donne di tutta Italia”, svela l’influencer 45enne, ospite a La Volta Buona

“E’ una cosa brutta che ti lascia ferite profonde, perdi l’autostima e non ti fidi più degli uomini”

Clizia Incorvaia, interrogata, in tv si lascia andare a una dolorosa confessione. “Sono stata tradita, anche mentre ero incinta”, svela l’influencer 45enne, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Oggi è felice insieme al marito 34enne Paolo Ciavarro, da cui il 22 febbraio 2022 ha avuto il suo secondogenito Gabriele. Non parla di lui. Si riferisce alla sua prima gravidanza: è anche madre di Nina, che il 24 agosto prossimo compirà 11 anni, nata dalla relazione col suo ex consorte Francesco Sarcina, 49 anni.

Clizia Incorvaia in tv si lascia andare a una dolorosa confessione e ammette le corna

“Sono stata tradita tante volte, con donne di tutta Italia e di tutte le età, dai 18 ai 60 anni. E sono stata tradita anche quando ero incinta”, svela Clizia. “E’ una cosa brutta che ti lascia ferite incredibili. Perché perdi l’autostima, non ti fidi più degli uomini, pensi di non voler stare più con un uomo”, aggiunge.

Clizia ha provato a darsi una spiegazione per le corne dell’ex partner, di cui non fa mai il nome. “Chi tradisce in maniera seriale è una persona che non ama se stessa, ha bisogno di certezze”, sottolinea.

“Tante volte e con donne di tutta Italia”, svela l’influencer 45enne, ospite a La Volta Buona

Lei e Sarcina, leader de Le Vibrazioni, si sono sposati nel 2015. Nel 2019 hanno messo fine alla loro unione. Il rapporto si è interrotto tra mille gossip e tante polemiche. L’artista ha anche denunciato l’ex moglie per aver pubblicato foto della loro figlia senza il suo consenso e con lo scopo “di trarne un profitto economico”. Lo scorso dicembre il giudice ha assolto la incorvaia.