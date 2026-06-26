Annunciandolo sui social, la 69enne aveva scritto: “Perché nessuno può togliermi la voce”

In molti avevano pensato a un ritorno ‘polemico’ in cui sul palco si sarebbe tolta i sassolini dalle scarpe

Niente da fare: c’è di mezzo una causa e lei sul palco non si toglierà alcun sassolino dalle scarpe. Lo farà in aula, davanti a un giudice. Barbara d’Urso fa chiarezza su Barbaramente, lo spettacolo che porterà a teatro. Annunciandolo sui social, la 69enne aveva scritto: “Sarà un autunno meraviglioso e sarà una primavera stupenda!”. E aggiunto: “Perché nessuno può togliermi la voce”. In molti avevano pensato a un ritorno ‘polemico’ in cui, sul palco, avrebbe parlato della chiacchierata rottura con Mediaset. Invece non sarà così.

''Vorrei rassicurare quelle persone'': Barbara d’Urso fa chiarezza su 'Barbaramente', lo spettacolo che porterà a teatro

La conduttrice in un post nelle Storie chiarisce: “A proposito di Barbaramente, vorrei rassicurare quelle persone (poche) che erroneamente hanno pensato che nel mio spettacolo parlerò contro qualcuno o qualcosa. Il mio spettacolo sarà assolutamente privo di polemiche: sarà puro intrattenimento, un viaggio emotivo fatto di ricordi, musica, ironia, ballo e divertimento e accanto a me ci saranno due straordinari performer”. E la chiude qui, al momento.

In molti avevano pensato a un ritorno ‘polemico’ in cui sul palco si sarebbe tolta i sassolini dalle scarpe, ma non sarà così. la 69enne lo spiega nelle Storie

Le prime date di quella che sarà una tournée, il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile al Teatro Gaber di Milano, si stanno già riempiendo di spettatori. In poche ore sono già stati venduti tantissimi biglietti. Molti, forse anche allettati da un eventuale contenuto ‘pruriginoso’, si sono subito affrettati a comprare i ticket, ma Carmelita non desidera fraintendimenti. E così dice le cose come stanno.