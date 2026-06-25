''A letto faccio finta'': Temptation Island 2026 al debutto mette già in crisi Giovanni e Sabrina, lui chiede il falò di confronto, ecco cos’è successo

La Soussi lo demolisce poco dopo essere entrata nel villaggio e ammette la sua ‘distrazione’ passata

Grazioso ascolta tutto e vede molto, alla fine esplode e chiede a Filippo Bisciglia di incontrarla immediatamente

Lei 23, lui 31 anni, di Catania, fidanzati da 6 anni e già in crisi. Temptation Island 2026 al debutto fa il botto di share, con un sonoro 27,6%, e mette già in crisi Giovanni e Sabrina, lui chiede il falò di confronto anticipato, del resto la Soussi lo demolisce poco dopo essere entrata nel villaggio e ammette la sua ‘distrazione’ passata alle altre fidanzata. Poi si avvicina pericolosamente a un tentatore. Grazioso ascolta tutto e vede molto, alla fine esplode e chiede a Filippo Bisciglia di incontrarla immediatamente. La frase che il ragazzo, ambulante col suo carrettino di brioches, non può proprio accettare è: “Con lui a letto faccio finta”.

''A letto faccio finta'': Temptation Island 2026 al debutto mette già in crisi Giovanni e Sabrina, lui chiede il falò di confronto

Sabrina non fa sconti al compagno. “E’ un ragazzino, nonostante abbia 31 anni, sono qui perché ho avuto una ‘distrazione’ che mi ha fatto capire che forse voglio un uomo accanto”. Non apprezza il lavoro di Giovanni, crede che lui non voglia responsabilità. E poi è un vero ‘mammone’, con la madre sempre presente nella sua vita che gli porta le medicine quando è malato e gli prepara la valigia. Il fidanzato ascolta i vari confessionali della ragazza impassibile, ma esplode davanti alla per lui impensabile confessione di lei: “Quando siamo a letto lui è troppo teatrale, tant'è che a un certo punto io mi annoio e faccio finta”.

La Soussi lo demolisce poco dopo essere entrata nel villaggio e ammette la sua ‘distrazione’ passata

Giovanni sbotta. “Mi può dire tutto, tranne che non sono bravo a letto. Io dovevo ascoltare mia madre, le madri non sbagliano mai. Mi diceva di non perdonarla”. La ‘distrazione’ gli pesa: il tradimento è un macigno sulla sua testa. Esce dal Pinnettu e minaccia già di volerla vedere: “Il mio istinto ora sarebbe di andare subito da lei”. Gli altri lo calmano. Ma non è finita.

La 23enne piange perché si sente in colpa, ma è così che crede di fare

In altri video la Soussi fa capire chiaramente che con l’altra persona che aveva conosciuto e Giovanni temeva c’è stato qualcosa di intimo. Poi si avvicina pericolosamente a un tentatore che lei chiama “Berrettini”, per la somiglianza con il famoso tennista. In altri filmati è sempre con lui e si lascia andare. Il fidanzato lo descrive come uno che stenta a fare ragionamenti complessi: “Pensate che ha scoperto adesso che l’albero di Natale che si addobba e si compra dai cinesi è finto”.

Il 31enne non ne può più e desidera incontrarla: è perentorio

La situazione precipita durante il falò dei fidanzati. Giovanni vede l’ennesimo video con Sabrina che cerca le attenzioni del tentatore. Nel gioco ‘obbligo o verità’, lei deve leccare il collo del ragazzo e lo fa. Lui chiude il tablet d’istinto ed è perentorio con Filippo: “Basta, non voglio vedere più nulla. Voglio immediatamente il falò di confronto anticipato. E’ innamorata dopo pochi giorni, questa storia è finita. Ragazzi, mi dispiace per voi, ma devo risolvere. Me lo deve dire in faccia”.

Filippo lo prega di vedere anche il resto, lui lo fa quando gli altri lo lasciano da solo, in attesa di sapere se Sabrina accetterà di incontrarlo. La puntata si chiude qui, lasciando il finale tutto da scrivere.