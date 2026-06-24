“Ci sono giorni in cui sto meglio, penso di stare meglio, e altri in cui crollo completamente”, svela la 36enne

Raciti è deceduto improvvisamente dopo un malore nella notte tra l’1 e 2 dicembre 2025: aveva 41 anni

L’ex Amici deve prendersi cura di Cristina, nata nel 2018, Giordana, 2020, e la piccola Costanza, 2024

Rompe il silenzio con il primo video in cui si racconta da vedova. Susy Fuccillo svela a distanza di oltre 6 mesi svela la causa della morte del marito Salvatore. Raciti è deceduto improvvisamente dopo un malore nella notte tra l’1 e 2 dicembre 2025: aveva 41 anni. L’ex Amici deve prendersi cura di Cristina, nata nel 2018, Giordana, 2020, e la piccola Costanza, 2024, nate dal loro amore. “E’ il momento più buio della mia vita”, confessa. Poi rivela: “E’ morto per un ulcera gastrica”.

''E’ il momento di raccontarvi la verità'': Susy Fuccillo a distanza di oltre 6 mesi svela la causa della morte del marito Salvatore

La 36enne accompagna il filmato con poche parole: “Non è stato semplice registrare questo video. Ci sono stati momenti in cui ho dovuto fermarmi, prendere fiato e raccogliere le forze per riuscire a continuare. Ho scelto di lasciare tutto così com’è, perché credo che racconti in modo sincero il momento che sto vivendo. Per molto tempo ho tenuto per me emozioni, paure e fragilità, ma oggi ho sentito il bisogno di condividere una parte del mio percorso. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi, a chi mi ha sostenuta con una parola, un messaggio o semplicemente con la propria presenza. Il vostro affetto è arrivato forte e chiaro e ve ne sarò sempre grata”.

Nella clip Susy parla del suo silenzio: “Sono passati un po' di mesi dall'ultima volta che ho parlato qui con voi. Mi sono presa un silenzio necessario, voluto soprattutto nel rispetto della mia famiglia, del mio dolore, per rispettare anche un po' i miei tempi. E non mi nascondo. E' il momento più buio della mia vita e non mi va di far sembrare che sia tutto normale perché non lo è e va bene così”. Ringrazia i follower che le hanno fatto sentire il loro calore. “Quando vivi un trauma così grande, uno shock, una perdita, così improvvisamente, così bruscamente, è difficile, il percorso è lungo. E ogni giorno sto cercando di fare del mio meglio per vivere questa nuova vita senza mio marito”, confida.

La Fuccillo chiarisce: “Lo devo a me stessa, lo devo a lui e lo devo alle mie figlie. Non voglio mollare e non posso mollare. Non me lo posso permettere perché ho una grande responsabilità. Ultimamente quando mi guardo non mi riconosco, non vedo più la Susy di una volta e faccio realmente fatica ad accettarla questa cosa perché una parte di me è morta quella sera insieme a mio marito, una parte di me che esisteva solo con lui. Quindi devo cercare di capire come poter trovare l'equilibrio giusto per poter far vivere serenamente le mie figlie e vivere anche io un po' più in equilibrio. Se io non sto bene, le mie figlie automaticamente non stanno bene. Io non voglio assolutamente questo perché in primis, oltre al mio dolore, il mio dolore è per loro che hanno perso una figura così importante per la loro crescita e mi sento in dovere di fargli da madre e da padre”.

Ci sono giorni in cui sto meglio, penso di stare meglio, e altri in cui crollo completamente”, svela la 36enne in lacrime

“Non nascondo che non è facile - prosegue l’ex ballerina, ora imprenditrice - Mi ero ripromessa di non piangere, però questo per me è anche uno sfogo. Il vero lutto non si sente subito, si sente con i mesi che passano, perché all'inizio non sei lucida, non realizzi bene quello che ti è successo, sei un po' confusa. Almeno io parlo per mia esperienza personale. Poi passano i mesi e lì concretizzi e lì realizzi che davvero quella persona non la rivedrai più. E’ lì che inizia il vero confronto con il tuo dolore. La tua convivenza con il dolore. Ci sono giorni in cui mi sento meglio, penso di stare meglio. Ci sono giorni in cui crollo completamente. Ma sappiate che è una cosa normale”.

Susy sottolinea: “Dobbiamo attraversarlo il dolore. Non possiamo fare finta di niente. Non possiamo scappare. Io non so cosa riuscirò a condividere qui con voi. So solo che prima raccontavo un po' la mia quotidianità, la mia famiglia, la mia verità. Ma ho capito che, oltre a resistere, devo cercare di trovare degli spazi che possono rendermi le giornate un po' più leggere. Fare un qualcosa che mi rappresenta e che faceva parte della mia vita anche prima. In questi mesi mi sono fatta carico di responsabilità disumane, sia a livello emotivo che a livello fisico. E oggi è arrivato anche il momento di raccontarvi la verità su questa tragedia”.

Svela così la causa della morte di Salvatore: “Mio marito è morto di ulcera gastrica”. L'ulcera allo stomaco può essere letale se non trattata tempestivamente, poiché può provocare complicanze molto gravi come emorragie interne e perforazioni della parete gastrica. Lei non trattiene la commozione e si giustifica: “Scusate, pensavo di essere all'altezza oggi di poter mantenere emotivamente questo video, ma, come vedete, non è possibile gestire certe cose. Perché io di mio marito sono innamoratissima e non mi va di parlare al passato… Perché all'amore non c'è mai fine. Quindi spero veramente di trovare un po' di rassegnazione. Tutto qua”.

Raciti è deceduto improvvisamente dopo un malore nella notte tra l’1 e 2 dicembre 2025: aveva 41 anni. L’ex Amici deve prendersi cura di Cristina, nata nel 2018, Giordana, 2020, e la piccola Costanza, 2024, le loro figlie

Alla fine la Fuccillo conclude: “La mia vita da un giorno all'altro è cambiata, ma io so che ce la farò perché sono una forte, io lo so, sono una cazzuta e tante cose nella mia vita le ho ottenute solo perché io ho una grande costanza e determinazione dentro di me. Spero che ci ritroveremo presto, spero di riuscire in qualche modo ad essere un po' più comunicativa con voi. Ripeto, non so quello che succederà, non so come io reagirò, non so come sarà domani, non so come sarà tra un'ora. Vivo continuamente questi sbalzi d'umore. Il lutto ti rende instabile ogni giorno, ogni giorno è una nuova prova con te stessa e con le persone che ti vogliono bene. Però già che oggi sono riuscita a fare questo video per me è un traguardo, ve lo giuro”.