La showgirl 58enne, ospite a Fuori di Cabello, sottolinea: “Io sono esattamente tutto l’opposto”

Le due raccontano un episodio del passato: “In camerino mi hai fatto vedere le tette!”

Siparietti esilaranti a Fuori di Cabello. Sabrina Salerno replica a Victoria Cabello che le dice che ha la “faccia da porca”. Ospite del podcast della conduttrice 51enne, replica: “Tu la hai più di me!”.

''Tu ce l’hai più di me'': Sabrina Salerno replica a Victoria Cabello che le dice che ha la “faccia da porca”

“Attraverso un test scopriremo quanto è porca Sabrina Salerno”, annuncia Vic. "Devo dire che sono contenta che tu mi abbia detto che ho la faccia da porca, perché sono completamente l’opposto, nel senso che poi dipende dalla misurazione…”, ribatte Sabrina. “No, intendo sexy…”, la corregge l’altra. La Salerno non vuole entrare in tecnicismi, ma alla presentatrice domanda: “Adesso ce l’ho ancora uguale?”. “Sì, amore, sei sempre pazzesca”, ammette la Cabello.

L’artista è lusingata: “Lo so che è un complimento, sono contenta”. Ma aggiunge: “Anche se secondo me tu ce l’hai più di me, perché tu sei più peperina, ti vedo più hot. Io sono tutto fumo e niente arrosto. Tu, invece, sei tanto arrosto”. Le due scoppiano in una sonora risata. Vic conclude: "Io non sono né fumo e né arrosto: forse un po’ arrosticino”.

La showgirl 58enne, ospite a Fuori di Cabello, sottolinea: “Io sono esattamente tutto l’opposto”

Sabrina e Victoria si lasciano andare e raccontano anche un episodio del passato in cui la Salerno ha visto il seno della Cabello e viceversa: “Io mi sono cambiata in camerino da te, poi tu ti sei cambiata e mi hai fatto vedere le tette. Mi fa vedere le tette e mi dice: ‘guarda, hai visto come sono piccole?’. Tra l'altro per me sono bellissime, entrano in una coppa di champagne. Sono stupende”, svela la showgirl. La Cabello sorride e risponde: “Io ti ringrazio Sabri, detto da te guarda… posso dire che le tue, io le ho viste…”. L’espressione è tutto un programma.