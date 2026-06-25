La conduttrice di Dazn si gode il mare delle Baleari con il marito Loris Karius e un gruppo di amici

La 34enne ha celebrato anche il secondo anniversario di nozze con il portiere tedesco: amore alle stelle

Diletta Leotta si concede una pausa da sogno e incanta con immagini che raccontano un'estate indimenticabile. La conduttrice di Dazn è volata a Ibiza insieme al marito Loris Karius e ad alcuni amici per una vacanza all'insegna del relax e dell'amore. La comitiva soggiorna su una splendida imbarcazione extra lusso che solca le acque cristalline della più glamour delle isole Baleari. La 34enne condivide sul suo profilo Instagram un carosello di foto che svela le giornate trascorse tra sole, mare e momenti di pura spensieratezza. Negli scatti appare radiosa, sorridente e in splendida forma con indosso bikini succinti e raffinati trikini. E’ da urlo: a meno di due mesi dal parto sfoggia già un fisico mozzafiato.

Diletta Leotta da urlo a Ibiza: a meno di due mesi dal parto sfoggia già un fisico mozzafiato sullo yacht extra lusso

Le immagini non passano di certo inosservate. A colpire è infatti la silhouette della conduttrice, tornata già in forma smagliante dopo la nascita del suo secondo figlio. Lo scorso 8 maggio Diletta ha dato alla luce il piccolo Leonardo e oggi è già al top.

La conduttrice di Dazn si gode il mare delle Baleari con il marito Loris Karius e un gruppo di amici

La conduttrice ha una silhouette pazzesca, nonostante abbia partorito il secondo figlio solo lo scorso 8 maggio

E’ anche mamma di Aria, 3 anni il prossimo 16 agosto, quando lei spegnerà 35 candeline. La vacanza arriva dopo settimane il viaggio in Messico per gli impegni legati al Mondiale. Ora può finalmente dedicarsi alla famiglia e a qualche giorno di meritato riposo.

La 34enne ha celebrato anche il secondo anniversario di nozze con il portiere tedesco: amore alle stelle

Accanto a lei c'è sempre Loris, il portiere tedesco di 33 anni che ha sposato il 22 giugno del 2024. La coppia appare più affiatata che mai e proprio durante la vacanza ha celebrato il secondo anniversario di nozze. Il soggiorno a Ibiza non è fatto soltanto di tintarella e relax. Diletta e i suoi amici si divertono con dj set organizzati direttamente sul ponte dello yacht, bagni nelle acque turchesi, escursioni e adrenaliniche corse sulle moto d'acqua. Un mix perfetto di mondanità e libertà che rende ancora più speciale questa fuga di fine giugno.