Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati: nozze da favola al Castello di Bracciano con tre abiti da sogno, guarda

Dopo il sì civile arriva la grande festa: una storia iniziata da adolescenti e ritrovata anni dopo

Dalle sneakers da basket al mini dress scintillante: la sposa sorprende con tre look diversi

Un castello da favola, emozioni a fior di pelle e una storia d’amore che sembra scritta per una commedia romantica sul grande schermo. Domenica 21 giugno Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati. I due hanno nozze da favola al suggestivo Castello di Bracciano, alle porte di Roma. Per la ex cestista, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, 35 anni, e per il giocatore professionista di basket, 32, si tratta della seconda cerimonia. I due si erano già sposati civilmente alla fine del 2025, ma hanno voluto celebrare il loro amore con una grande festa circondati da familiari e amici.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati: nozze da favola al Castello di Bracciano con tre abiti da sogno

I fiori d’arancio arrivano al termine di una storia speciale. Valentina e Fabio si erano conosciuti da giovanissimi, quando entrambi muovevano i primi passi nel mondo del basket. Poi le loro strade si erano divise, fino a ritrovarsi anni dopo. Da quel momento non si sono più lasciati.

Dopo il sì civile arriva la grande festa: una storia iniziata da adolescenti e ritrovata anni dopo

Come molte spose, Valentina ha scelto di cambiare look durante la giornata. Ben tre abiti diversi per accompagnare i vari momenti della festa. Per il sì ha indossato una creazione firmata Maison Signore: un elegante abito bianco con ampia gonna e raffinato scollo a barca che lasciava le spalle scoperte. A catturare l’attenzione sono state soprattutto le scarpe. Niente classici tacchi da sposa. Ai piedi, infatti, la Vignali ha sfoggiato un paio di sneakers Jordan bianche impreziosite da strass argentati, un omaggio alla passione che la unisce al neo sposo: la pallacanestro. Lo stesso sport che li ha fatti incontrare e innamorare.

Dalle sneakers da basket al mini dress scintillante: la sposa sorprende con tre look diversi

Per la seconda parte della serata, la sposa ha cambiato completamente stile. Via le sneakers e spazio a un luminosissimo abito ricoperto di paillettes, abbinato a sandali con tacco basso e a un sofisticato chignon alto.

La 35enne e il 32enne davanti alla magnifica torta

Quando la festa è entrata nel vivo, Valentina ha sorpreso ancora una volta tutti con il terzo outfit: un mini dress senza spalline decorato con perle, cristalli e frange, perfetto per ballare e divertirsi fino a tarda notte. A completare il look, capelli sciolti con effetto wet dal mood decisamente glamour. Elegantissimo anche Fabio, che per il grande giorno ha scelto un raffinato completo doppiopetto con papillon.

Valentina per ballare sceglie un mini dress

Tra i momenti più emozionanti della giornata ci sono state le promesse. Con la voce rotta dall’emozione, lei ha dedicato al compagno di vita parole che hanno commosso tutti i presenti: “Sei stato l’unico in tutta la mia vita a farmi sentire sempre la più bella”. Dopo il sì civile a dicembre e questa festa nuziale nel castello affacciato sul lago, la coppia scritto un nuovo capitolo della loro appassionante storia d’amore e sul social, insieme agli ospiti, lo racconta con foto e video che commuovono.