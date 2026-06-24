La conduttrice e il calciatore si sono sposati il 23 giugno nella suggestiva Pieve di San Giorgio, in Valpolicella

Presenti Aurora Ramazzotti, Giulia Salemi e Sara Daniele: sui social le prime immagini del matrimonio e della festa

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno coronato il loro sogno d'amore. La conduttrice radiofonica e influencer, 31 anni, e il difensore dell'Atalanta, 26, si sono detti sì ieri, 23 giugno, durante una romantica cerimonia religiosa celebrata nella splendida chiesa della Pieve di San Giorgio Martire a San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona. Nozze da fiaba per la coppia, tra emozioni e amici vip.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sposi: le nozze da fiaba tra emozioni, amici vip e promesse d'amore

Poche ore dopo il matrimonio, i neo sposi hanno condiviso sui social le prime immagini del loro giorno più bello. A corredo degli scatti una semplice ma significativa frase: “Marito e moglie”. La coppia, dopo tre anni d'amore, ha deciso di compiere il grande passo: sono raggianti.

La conduttrice e il calciatore si sono sposati il 23 giugno nella suggestiva Pieve di San Giorgio, in Valpolicella

Per l'occasione Paola ha incantato tutti con un raffinato abito bianco dal taglio romantico. Il vestito, impreziosito da delicati ricami in pizzo che avvolgevano le spalle, era completato da un lungo velo e da un bouquet di candidi fiori bianchi. Elegantissimo anche Bellanova, impeccabile nel suo abito da cerimonia mentre attendeva emozionato l'arrivo della futura moglie all'altare.

La 31enne e il 26enne sono raggianti

Al matrimonio Aurora Ramazzotti e Sara Daniele

Accanto agli sposi, familiari e amici più cari. Tra gli invitati spiccavano volti noti come Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, Giulia Salemi, Jonathan Kashanian, Sara Daniele e molti altri che hanno condiviso sui propri profili social foto e video dei fiori d'arancio, mostrando alcuni dei momenti più emozionanti della giornata. Commovente al ricevimento il primo ballo col padre.

Presente pure Giulia Salemi

Non potevano mancare Goffredo Cerza e Jonathan Kashanian

La storia tra Paola e Raoul è iniziata nel 2023, quando sono state diffuse le prime immagini che li ritraevano insieme. Non è stato un percorso sempre semplice. Non sono mancati confronti e incomprensioni. Con il tempo, però, hanno imparato a venirsi incontro e a costruire un rapporto basato sulla fiducia reciproca. Nonostante un momento di crisi, la coppia è riuscita a ritrovarsi. Lo scorso luglio era arrivata la proposta di matrimonio, accompagnata da uno splendido anello di fidanzamento. Oggi quel progetto di vita si è trasformato in realtà. Le immagini condivise sui social raccontano una giornata fatta di sorrisi e complicità.