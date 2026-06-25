Pioggia di commenti ironici per la chioma del conduttore 49enne e l’outfit scelto per la prima puntata

I meme del presentatore diventano in pochissimo tempo tantissimi e virali e l’ironia di abbatte su di lui

Filippo Bisciglia sfoggia un nuovo taglio di capelli e un look da ‘Messia’ a Temptation Island 2026. Per la prima puntata sfoggia un completo candido con una tunica che lo fa sembrare un religioso, pronto ad ascoltare le coppie in crisi e a dispensare i suoi preziosi consigli, senza giudicare quel che accade nel docureality. E’ un outfit molto estivo che desidera rassicurare chi è lì e chi lo guarda da casa. A far discutere però è soprattutto la chioma, corvina e con un’attaccatura che pare molto più bassa rispetto al passato. “La trasformazione in Gianni Sperti è iniziata”, scrive con sarcasmo qualcuno.

''La trasformazione in Gianni Sperti è iniziata'': Filippo Bisciglia sfoggia un nuovo taglio di capelli e un look da ‘Messia’ a Temptation Island

I social esplodono immediatamente: arriva una pioggia di commenti ironici per la zazzera del conduttore 49enne e la sua mise per la prima puntata. “Ma dei capelli di Filippo ne abbiamo parlato?”, fa notare un follower.

Pioggia di commenti ironici per la chioma del conduttore 49enne e l’outfit scelto per la prima puntata

E ancora: “Marò, ma che ha combinato Filippo Bisciglia tra trapianto di capelli/toupet e faccia rifatta malissimo?”; “Filippo cuffietta’ era”; “Filippo ma che ti hanno combinato ai capelli?”.

I meme del presentatore diventano in pochissimo tempo tantissimi e virali e l’ironia di abbatte su di lui

Il più maligno sottolinea: “Trasformazione di Filippo Bisciglia in Gianni Sperti”. Un altro conclude: “Non ci siamo proprio, dobbiamo rivedere questo taglio che ti hanno fatto”.