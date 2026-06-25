Alvaro Morata e Alice Campello: vacanza romantica a Capri e cena in pizzeria dopo la nuova reunion, guarda

Il calciatore spagnolo 33enne e l’imprenditrice e influencer 31enne si godono il Sud Italia di nuovo insieme

Tra Positano, Capri e Napoli ritrovano la serenità: la famiglia è tornata più unita che mai

L'estate di Alvaro Morata e Alice Campello ha il sapore della rinascita. Dopo mesi segnati da indiscrezioni, allontanamenti e voci di una nuova crisi, il calciatore spagnolo e l'influencer veneziana si stanno godendo una vacanza romantica a Capri dopo la reunion. La coppia, che nelle scorse settimane ha ufficializzato la definitiva riconciliazione partecipando insieme a un evento a Madrid, ha scelto il Sud Italia per concedersi alcuni giorni di relax tra mare, sole e una splendida cena in pizzeria.

Alvaro Morata e Alice Campello: vacanza romantica a Capri e cena in pizzeria dopo la nuova reunion

Capri è una delle tappe più romantiche del viaggio che li ha portati anche a Positano e Napoli. Le immagini che arrivano raccontano una coppia affiatata, sorridente e desiderosa di andare avanti. Un ritorno di fiamma che rende felici soprattutto i loro quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, nati il 29 luglio 2018, Edoardo, arrivato il 29 settembre 2020, e la piccola Bella, nata il 9 gennaio 2023.

Il 33enne e la 31enne gustano le specialità partenopee e si concedono a foto e video

Durante il soggiorno non è mancata una tappa gastronomica diventata già virale. Come riportato da Il Mattino, i due si sono affidati addirittura ai suggerimenti di ChatGPT per scegliere dove mangiare a Napoli e hanno raggiunto la pizzeria di Pierpaolo Battarra, a Calata Capodichino. Qui il bomber spagnolo ha attirato l'attenzione anche per il suo nuovo look, sfoggiando una chioma biondissima. Il titolare del locale immediatamente ha condiviso sul social una breve clip con i due.

Tra Positano, Capri e Napoli ritrovano la serenità: la famiglia è tornata più unita che mai

Il 33enne e la 31enne per cena hanno scelto frittatina, pizza fritta e una speciale margherita con mozzarella di bufala e funghi porcini per Alice. ”La migliore pizza mai mangiata”, avrebbe sottolineato. In pizzeria la coppia si è mostrata disponibile e sorridente, concedendosi foto ricordo, video e qualche chiacchiera.