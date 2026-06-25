Lo stylist 55enne è dimagrito moltissimo in 18 mesi, racconta tutto a La Volta Buona

Seguito dal medico ha usato i nuovi antagonisti del GPL-1, è ricorso all’ormai famosissimo Ozempic

Giovanni Ciacci, in tv trasformato, svela quanti chili ha perso finora. Lo stylist 55enne è dimagrito moltissimo in 18 mesi, racconta tutto a La Volta Buona. “Perdo peso grazie alle punture”, confessa a Caterina Balivo. Uno schermo alle sue spalle mostra il 'prima' e 'dopo'. Seguito dal medico, ha usato i nuovi antagonisti del GPL-1, è ricorso all’ormai famosissimo Ozempic, che agisce anche sulla regolazione della fame e della sazietà. Ora la sua bilancia segna - 70 chilogrammi.

''Perdo peso grazie alle punture'': Giovanni Ciacci in tv trasformato svela quanti chili ha perso finora

“Ho perso 70 chili in un anno e mezzo e devo perderne ancora altri 10. Mi sento benissimo. Grazie alle punture che faccio, ho scoperto che cosa significhi mangiare frutta e verdura, alimenti che non avevo mai mangiato e che adesso sento l'esigenza di mangiare. Sono completamente cambiate le mie abitudini alimentari. Mi capita, ad esempio, di sentire il desiderio di mangiare una pizza, ma adesso riesco a mangiarne poco più della metà e poi fermarmi. Non faccio questa terapia da solo. Sono seguito dal mio medico di base e da una nutrizionista e non spendo nulla perché il farmaco mi viene passato dal Servizio Sanitario Nazionale, avendo problemi di diabete e ipertensione. Io ho diritto ad avere le cure gratuitamente. Grazie allo Stato italiano. Questa è una bella cosa del nostro Paese“. svela Ciacci.

Lo stylist 55enne è dimagrito moltissimo in 18 mesi, racconta tutto a La Volta Buona. Seguito dal medico ha usato i nuovi antagonisti del GPL-1, è ricorso all’ormai fa

La conduttrice gli ha i complimenti. In studio c’è anche il professor Giorgio Calabrese che sulle punture usate da Giovanni spiega: “Le punturine hanno questo effetto, agiscono su due ormoni specifici e danno un risultato particolare, una carenza di senso di fame e ti senti riempito. Se poi mangi bene e sanifichi il tuo corpo, evitando gli errori del passato, allora si facilita tutto e si ottiene un ottimo risultato”.