Il conduttore sfoggia un fisico scolpito sulla barca: accanto a lui c’è ancora una volta la stilista napoletana

Tra tuffi, relax e amici storici, i due appaiono inseparabili: il sentimento non si è mai spento?

Stefano De Martino torna a far parlare di sé, complice la copertina di Chi. Il settimanale pubblica le immagini del conduttore durante una vacanza al largo di Ponza. Nelle foto il 36enne appare in splendida forma, mentre si gode il mare cristallino a bordo di una lussuosa imbarcazione. Ma più dei suoi muscoli a colpire è una presenza ormai abituale al suo fianco: quella di Gilda Ambrosio. La stilista napoletana, 34 anni, ex fidanzata di Stefano e da molti considerata tutt'altro che un'ex, è ancora una volta accanto a lui. Da anni i due vengono avvistati insieme tra vacanze, cene, weekend e momenti di relax condivisi. E ogni nuova apparizione alimenta inevitabilmente la curiosità dei media e dei fan.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio paparazzati insieme a Ponza: ma sono davvero solo amici?

Le immagini pubblicate dal settimanale mostrano un clima sereno e complice. Stefano e Gilda appaiono perfettamente a loro agio, tanto da far tornare una domanda che ciclicamente accompagna la loro frequentazione: tra loro è davvero rimasta solo una grande amicizia?

A bordo, però, non ci sono soltanto loro. Con la coppia di amici c'è anche Giorgia Tordini, 39 anni, socia di Gilda nel celebre brand The Attico. Presenti inoltre alcuni degli amici storici dell'ex ballerino di Amici, tra cui Domenico Iovine, Cristian e Gabriella Spagnuolo. La compagnia affiatata trascorre il tempo all'insegna del relax, tra bagni, risate, corse sulla moto d’acqua e lunghe ore di sole, come mostrano gli scatti.

Per De Martino si tratta di una pausa più che meritata. Affari Tuoi continuerà ad andare in onda fino al prossimo 18 luglio, ma le registrazioni della trasmissione sono già terminate, così lui può concedersi qualche giorno di vacanza prima dei prossimi impegni professionali. Il Festival di Sanremo 2027 lo assorbe completamente: salirà sul palco dell'Ariston nelle vesti di presentatore e direttore artistico. Proprio lui, attraverso i social, ha già svelato le date della 77esima edizione della kermesse, in programma dal 16 al 20 febbraio su Rai1. Il futuro professionale di Stefano è scritto, quello sentimentale continua a restare un piccolo mistero. Le immagini a Ponza con Gilda Ambrosio alimentano i sospetti di chi è convinto che tra i due il legame sia qualcosa di molto più profondo…