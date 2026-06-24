Delia Duran festeggia i 3 mesi del figlio Gabriel e inizia l’allenamento post parto per tornare in forma: guarda

La venezuelana 38enne è diventata mamma lo scorso 23 marzo, per la felicità di Alex Belli

Guidata dal personal trainer, si prende cura del suo corpo, ma senza esagerare

Delia Duran festeggia i primi 3 mesi del figlio Gabriel, nato il 23 marzo scorso, e inizia l’allenamento post parto per riprendere gradualmente l'attività fisica e ritrovare il benessere dopo la gravidanza.

Delia Duran festeggia i 3 mesi del figlio Gabriel e inizia l’allenamento post parto per tornare in forma

La modella e influencer venezuelana, 38 anni, sta vivendo un periodo particolarmente felice accanto al figlio e al marito 43enne Alex Belli, che non ha mai nascosto la gioia per l'arrivo del bambino. Ora, senza fretta e senza inseguire standard irrealistici, Delia dedica del tempo anche a se stessa e alla cura del proprio corpo. A mostrare il suo percorso è il run and fitness coach Gianluca Costantino, che sui social pubblica un reel, condiviso pure dall’ex gieffina vip, in cui la neo mamma si allena indossando leggings e top neri. Nel video Delia esegue una serie di esercizi studiati appositamente per il periodo successivo al parto, seguita passo dopo passo dal run and fitness coach.

Ad accompagnare le immagini c'è anche una lunga spiegazione del professionista sul lavoro svolto insieme a Delia. “Gravidanza e movimento possono convivere. Allenarsi durante e dopo la gravidanza, in assenza di controindicazioni mediche, significa supportare il corpo nei suoi cambiamenti, migliorare la postura, ridurre i dolori lombari e prepararsi al parto con maggiore consapevolezza. Con Delia abbiamo lavorato su alcuni pilastri fondamentali: attivazione del core profondo, rinforzo del pavimento pelvico, stabilità del bacino, forza di gambe e glutei, mobilità e respirazione”, scrive.

Guidata dal personal trainer, si prende cura del suo corpo, ma senza esagerare

Costantino spiega poi che nel reel è possibile vedere una sintesi del percorso affrontato insieme attraverso esercizi specifici come “side plank facilitato, dead bug modificato, ponte glutei, clamshell, mobilità del bacino e respirazione diaframmatica”.

L’approccio punta prima di tutto alla salute e al benessere generale: “L’obiettivo non è la performance. L'obiettivo è sentirsi bene, sentirsi forti e accompagnare il corpo durante uno dei momenti più importanti della vita”.



La venezuelana 38enne è diventata mamma lo scorso 23 marzo, per la felicità di Alex Belli

Delia è concentrata e determinata, ma anche serena. Nessuna corsa contro il tempo per recuperare la forma fisica, ma un percorso graduale e rispettoso dei tempi del corpo dopo una gravidanza. Mentre il piccolo Gabriel cresce giorno dopo giorno, lei sceglie di rimettersi in movimento nel modo più sano possibile. Maternità e benessere possono davvero andare di pari passo.