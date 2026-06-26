Chanel Totti in bikini mostra le curve mozzafiato in Puglia, ma la vacanza è tutta in famiglia, foto

La 19enne infiamma i social con un carosello di scatti in costume: il fisico scolpito cattura i ‘like’

Raggiunge mamma Ilary, impegnata con Battiti Live: con loro anche Bastian, Cristian, Isabel e Filippo Laurino

Chanel Totti si prende la scena. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti condivide un nuovo carosello di fotografie dalla Puglia in cui si mostra più tonica e accattivante che mai. La 19enne posa in bikini, mettendo in risalto un fisico curatissimo. Mostra le curve mozzafiato scolpite, addominali definiti e silhouette impeccabile: gli scatti raccolgono in poche ore una pioggia di “like”. La sua vacanza è tutta in famiglia: è a Trani con il fratello e la sorellina dalla mamma.

Chanel Totti in bikini mostra le curve mozzafiato in Puglia, ma la vacanza è tutta in famiglia

Dietro la splendida forma fisica di Chanel c’è lo ‘zampino’ dell’esperto. Si allena con grande costanza e da tempo segue un percorso fitness insieme al personal trainer Claudio Pallitto, diventato ormai un punto di riferimento non soltanto in palestra. Il coach, neo marito dell'attrice Micaela Ramazzotti, l'accompagna da mesi nel lavoro quotidiano che le permette di mantenersi così in forma.

La 19enne infiamma i social con un carosello di scatti in costume: il fisico scolpito cattura i ‘like’

I giorni spensierati non sono solo dedicati al mare e al relax. Chanel ha raggiunto la madre a Trani, dove la conduttrice è impegnata nelle registrazioni di Battiti Live, lo show musicale che conduce insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia in onda su Italia 1.

Raggiunge mamma Ilary, impegnata con Battiti Live: con loro anche Bastian, Cristian, Isabel

Attorno alla presentatrice 45enne e si è riunita tutta la famiglia. In Puglia sono arrivati anche gli altri due figli, Cristian, 20 anni, e la piccola Isabel, la terzogenita di casa, che ha 10 anni. Non manca il compagno della Blasi, Bastian Muller, 39 anni, sempre più presente nella sua vita e futuro marito.

C'è anche Filippo Laurino, 23 anni, figlio della manager di Ilary, con cui Chanel ha trionfato a Pechino Express

Non è finita. Tra i presenti spicca Filippo Laurino, 23 anni, figlio della storica manager di Ilary, Graziella Lopedota. Lui e Chanel hanno partecipato insieme all’ultimo Pechino Express e hanno trionfato. Lei si gode giornate all'insegna della spensieratezza circondata dagli affetti più cari.