La figlia Angelica Donati ha partorito ieri, 23 giugno: è la prima figlia avuta dal marito 60enne Fabio Borghese

La 71enne e il marito Angelo Donati al settimo cielo: il nome scelto è un omaggio alla conduttrice

La gioia è finalmente arrivata. Milly Carlucci è diventata nonna per la prima volta. La figlia Angelica Donati ieri, 23 giugno, ha dato alla luce ieri la sua bambina, una femminuccia fortemente desiderata insieme al marito 60enne, il principe Fabio Borghese. La conduttrice regala l’annuncio sui social e svela il nome della nipotina. La neonata si chiama Camilla Maria. Per la storica conduttrice 71enne di Ballando con le Stelle e il marito 78enne Angelo Donati è un momento di felicità assoluta.

Milly Carlucci è diventata nonna: l’annuncio emozionante sui social in cui svela il nome della nipotina

Milly nelle sue Storie ha scelto la via della discrezione che da sempre contraddistingue la sua vita privata. Nessuna foto della figlia 39enne o della neonata, ma una semplice immagine con sfondo rosa e una scritta che racchiude tutta l'emozione del momento: “Benvenuta Camilla Maria”. La bambina è arrivata con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni. Solo poche settimane fa, infatti, la presentatrice a Gente, svelando tutta la sua emozione per l'imminente arrivo della nipotina, aveva raccontato: “A luglio divento nonna per la prima volta. Mia figlia aspetta una bambina: per me è l'evento dell'anno, sono in trepidante attesa. Mio marito Angelo e io non ce lo aspettavamo: quando Angelica ce lo ha comunicato, ed era già avanti con la gravidanza, stavamo quasi svenendo dall’emozione".

La figlia Angelica Donati ha partorito ieri, 23 giugno: è la prima figlia avuta dal marito 60enne Fabio Borghese: La neonata si chiama Camilla Maria

Si tratta della prima figlia della coppia

Milly e Angelo, genitori pure di Patrick, 34 anni, manager di una multinazionale con sede a Londra, non stanno nella pelle. La nascita della bambina rappresenta una nuova pagina importante anche per Angelica, top manager della Donati Spa e presidente di ANCE Giovani, e Borghese, moglie e marito dal 2024. I due hanno scelto per la piccola un nome che contiene un omaggio speciale alla nonna: Milly Carlucci all'anagrafe si chiama infatti Camilla Patrizia Carlucci.