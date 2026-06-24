Il 24 giugno compie 49 anni e si fa il famoso selfie portafortuna in spiaggia in Calabria

A Chi il conduttore del celebre docureality rivela tutte le sue piccole scaramanzie e rituali

L’attesa è finita. Stasera, su Canale 5, inizierà un nuovo viaggio nei sentimenti di sette coppie che metteranno a dura prova il loro amore. Filippo Bisciglia festeggia il compleanno con il debutto di Temptation Island 2026 in tv. Il 24 giugno compie 49 anni e si fa il famoso selfie portafortuna in spiaggia in Calabria. “Sono nato il 24 Giugno e da oggi torna Temptation: che giornata fantastica! CI VEDIAMO STASERA”, scrive il conduttore. A Chi rivela tutte le sue piccole scaramanzie e rituali legati al successo del programma ‘ammazza share’.

''Che giornata fantastica!'': Filippo Bisciglia festeggia il compleanno con il debutto di Temptation Island 2026 in tv

Filippo non ha il tempo di scendere a mare durante le riprese. “Pensate che praticamente scendo soltanto per fare la foto portafortuna che pubblico prima della partenza del programma”, spiega. Oltre allo scatto, ci sono altri suoi ‘riti’, alcune cose, soprattutto, che ha sempre con sé: “Assolutamente sì. Ho un accendino giallo, una pallina da golf gialla, dei pupazzetti, piccoli oggetti che mi accompagnano da anni. Sono una superstizione ambulante. Alcuni portafortuna sono stati tolti, altri si sono aggiunti”.

Di Temptation non può dire molto. Bisciglia è però entusiasta dei protagonisti, tutti molto giovani. Quando gli si domanda che periodo stia vivendo, dopo la rottura con Pamela Camassa, a cui è stato legato per 17 anni, dice: “Sono molto impegnato. Da novembre porterò a teatro uno spettacolo che si intitola 'Prima della prima - Il mio viaggio nei sentimenti'. Racconterò quello che accade dietro le quinte, ma anche qualcosa di me”.

Il 24 giugno compie 49 anni e si fa il famoso selfie portafortuna in spiaggia in Calabria

Da single sta bene tra le mura domestiche: “Potrei uscire più spesso, ma preferisco cucinare, stare con gli amici più cari, con la mia famiglia, con mio nipote, in particolare. E poi mi piace il silenzio. Mi piace togliere, per lo meno, un po’ di rumore”. Sull’amore non ci sono novità: “Quando avrò qualcosa da raccontare, lo racconterò, lo giuro”.