Dopo due anni di fidanzamento, il 24 aprile scorso la 56enne ha sposato il 54enne a Bari

“Al matrimonio c’era anche la sua ex moglie”, confida la showgirl, madre di Mia, 22 anni

“E’ stata una bellissima festa, è stato ancora più bello di quello che immaginavo. La parola d'ordine è stata entusiasmo”, sottolinea raggiante. Nathaly Caldonazzo in tv svela i particolari delle nozze con Filippo Maria Bruni. Dopo due anni di fidanzamento il 24 aprile scorso la 56enne ha sposato il 54enne a Bari. “Vivremo in città diverse”, confida a Verissimo la showgirl madre di Mia, 22 anni, avuta da Riccardo Sangiuliano. Vedrà il marito nei fine settimana.

''Vivremo in città diverse'': Nathaly Caldonazzo in tv svela i particolari delle nozze con Filippo Maria Bruni

“E’ un amore a distanza. Lui vive a Bari e io a Roma. Continueremo così, ma ci raggiungiamo ogni settimana”, rivela Nathaly. Lei ha detto di sì per la prima volta, lui è già stato sposato. "Lei è simpaticissima, sono stati sposati sette anni e sono rimasti in ottimi rapporti: lei era presente al matrimonio insieme al suo nuovo marito. Siamo sereni”, racconta. Lei invece col Sangiuliano è in lite: "Con il papà di Mia siamo bloccati. L'ho sbloccato una volta mezz'ora, ma l'ho ribloccato subito”.

“Non pensavo al matrimonio - confida Caldonazzo - Ho incontrato un’anima come la mia. Ha vissuto le stesse cose che ho vissuto io. Basta amori tossici, questo è sereno”. L’incidente in scooter nel 2018 l’aveva precipitata in un periodo buio: “Sono claudicante, non posso più fare musical né posare in costume da bagno. Mi sentivo inutile, non lavoravo da due anni, ero sola con una figlia. Avevo paura di non riuscire a farcela. Di non essere una mamma degna. Mi hanno attraversato pensieri estremi. Non ero più me stessa”.

Dopo due anni di fidanzamento il 24 aprile scorso la 56enne ha sposato il 54enne a Bari. “Al matrimonio c’era anche la sua ex moglie”, confida la showgirl, madre di Mia, 22 anni





Poi ha incontrato Filippo: “Ci siamo presi per mano, veniamo da due vite complicate. Anche lui, proprio nello stesso periodo, ha avuto pensieri brutti”. Insieme hanno ritrovato la voglia di vivere ed essere felici.