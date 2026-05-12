I fiori d’arancio sono stati celebrati con rito ebraico domenica 10 maggio a Roma

La 35enne per il giorno del sì ha indossato due look scelti da Atelier The Woman in White

Per settimane nessuno ha sospettato nulla. Nessun annuncio, nessuna indiscrezione clamorosa, nessun countdown social. E invece, lontano dai riflettori, Rudy Zerbi stava preparando uno dei momenti più importanti della sua vita. Il professore di Amici è andato a nozze Grace Raccah: per i due una cerimonia super riservata celebrata il 10 maggio alle porte di Roma.

Rudy Zerbi e Grace Raccah a nozze: il professore di Amici pubblica la foto del matrimonio con la compagna di 22 anni più giovane

A sorprendere tutti è stata proprio la modalità scelta dalla coppia: fiori d’arancio intimi, pochi invitati e massimo riserbo fino all’ultimo. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato per primo sul web lo scoop, poi, all’improvviso, la conferma è arrivata direttamente dai social di Rudy, che ha pubblicato la prima foto ufficiale da marito e moglie. Ad accompagnarla solo una data: “10/5/2026”.

Rudy, 57 anni, nello scatto appare sorridente ed emozionato accanto alla neo moglie Grace Raccah, 35 anni. Tra i due ci sono 22 anni di differenza, ma chi li conosce racconta da tempo di una coppia molto affiatata e solidissima.

I fiori d’arancio sono stati celebrati con rito ebraico domenica 10 maggio a Roma

Per il grande giorno, Grace ha scelto un abito bianco sofisticato e raffinato in pizzo acquistato all’Atelier The Woman in White. Sul capo un lungo velo. Un look elegante, pulito e romantico, perfetto per una cerimonia dal sapore intimo e familiare. Al ricevimento ha cambiato outfit, scegliendo un capo sempre bianco, ma corto e con gonna ampia. Lui è apparso impeccabile in abito blu con kippah. Il matrimonio sarebbe stato celebrato con rito ebraico, in omaggio alle origini della sposa.

E proprio Grace, pur essendo lontana dal mondo dello spettacolo, negli ultimi anni è diventata una presenza importantissima nella vita di Rudy. Figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, legato al brand Dan John, lavora nell’azienda di famiglia ed è mamma di una bambina nata da una precedente relazione.

Gli sposi con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi

Una famiglia allargata che si è unita perfettamente a quella già numerosissima di Zerbi, padre di quattro figli maschi avuti da relazioni precedenti. Proprio lui, negli ultimi tempi, aveva parlato più volte dell’amore per Grace in modo molto diverso rispetto al passato, raccontando di aver finalmente trovato una relazione fatta di serenità e complicità. A Verissimo aveva detto: “E’ più giovane di me, ma nei momenti difficili quella grande è lei. Sono molto felice, ho scoperto a 50 anni suonati che amare non è soffrire ma stare bene insieme”.