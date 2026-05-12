L’attrice è ancora single e confida il motivo per cui non ha scelto di non avere un uomo accanto

La prima volta che è stata chiamata ‘nonna’ è stato un shock: “Ma una volta presa la misura…”

Sembra che il passare degli anni non la sfiori. Ornella Muti al Corriere della Sera rivela il suo segreto di eterna bellezza a 71 anni compiuti. “Non faccio entrare il vecchiume dentro di me”, sottolinea. Poi aggiunge quanto un alimentazione controllata e l’eliminare i ‘vizi’ porti un beneficio incalcolabile.

''Non faccio entrare il vecchiume dentro di me'': Ornella Muti rivela il segreto della sua eterna bellezza a 71 anni

Quando le di chiede come faccia a dimostrare 30 anni di meno, l’attrice spiega: “In primis, non faccio entrare il vecchiume dentro di me. Poi l’alimentazione, non bevo, fumo sì ma ci sto lavorando. Quando dico la mia età penso che non sono io”.

Ornella è ancora single: “L’ho scelto io. Non ricordo nemmeno quando ho avuto la mia ultima storia. Da adulti hai bisogno di capire chi ti si avvicina e non voglio perdermi con gente sbagliata”. Sarò a Cannes con Roma Elastica di Bertrand Mandico. La Muti, diva italiana, è contenta, ma ha sempre anteposto la vita privata al cinema: “Da sempre, e ringrazio il cielo di averlo fatto. Però ho lavorato tanto e mi sono sacrificata, da bambini portavo i miei tre figli sui set. Loro sono prioritari. Ora ho 5 nipoti, la più piccola 1 anno e mezzo”.

L'attrice con la figlia 51enne Naike

Racconta com’è stato la prima volta essere chiamata nonna: “Uno shock. Me lo disse’ Akash, figlio di Naike, oggi lui ha 30 anni. Mi prese un colpo. Una volta presa la misura, ragazzi che bello!”. E a proposito della figlia oggi 51enne dice: “E’ esuberante, la ammiro per il suo coraggio, la determinazione, la libertà di pensiero. Se ne frega del giudizio degli altri. E ogni giorno si realizza un po’ di più. Insieme facciamo battaglie per l’ecosostenibilità e contro l’uccisione degli animali, e abbiamo una linea di scarpe vegane”.

Ornella ha scelto di stare fuori dai cosiddetti ‘circoletti’ e non lo rimpiange: “Mi sono sempre sentita un po’ fuori posto. Era un problema mio. A 18 anni ho avuto mia figlia e il mio pensiero era di tornare a casa. Sono stata l’outsider, fuori da feste e salotti. Sono io che mi sono tirata indietro. Ho faticato per uscire dal cliché della bambola. Eleonora Giorgi ed io eravamo due ragazzette tra attori più grandi, cercai di cambiare l’idea di come ci vedevano”.