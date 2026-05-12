''Ogni sera alle 18 ci riuniamo per la cena'': Victoria Beckham svela le sue regole ferree per l’educazione dei figli

Carla Giuni
12 Maggio 2026
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  • Ospite del podcast “Aspire with Emma Grede”, la 52enne parla della routine tra le mura domestiche con David
  • Lei e l’ex calciatore 51enne sono genitori di Brooklyn, 27 anni, Romeo, 23, Cruz, 21, e Harper Seven, 14 anni

Victoria Beckham svela le regole ferree per l’educazione dei figli, quelle su cui proprio non transige. Ospite del podcast “Aspire with Emma Grede”, la 52enne svela: Ogni sera alle 18 ci riuniamo a tavola per la cena”.

''Ogni sera alle 18 ci riuniamo per la cena'': Victoria Beckham svela le sue regole ferree per l’educazione dei figli

“Comunicare in famiglia è fondamentale. Ogni sera alle 18 ci riuniamo a tavola per cena. A meno che uno di noi non sia via per lavoro, la regola è che ceniamo sempre tutti insieme, chiarisce la stilista e imprenditrice beauty. L'ex Posh Spice  confida che lei e il marito David desiderano cose semplici e basilari: “Siamo piuttosto tradizionalisti, più di quanto la gente creda”.

La 52enne e David, ex calciatore 51enne, sono genitori di Brooklyn, 27 anni, Romeo, 23, con cui però non parlano da mesi, Cruz, 21, e Harper Seven, 14 anni

Quando si mangia è vietato l’uso i device. Vic precisa: A tavola nessuno di noi sta al cellulare: siamo riuniti per raccontarci quello che è successo durante la giornata. Essere molto uniti è davvero qualcosa di importante per noi”.

Il primogenito della coppia con la moglie Nicola Peltz

La Beckham poi riflette su quello che crede di aver insegnato ai quattro figli. Lei e l’ex calciatore 51enne sono genitori di Brooklyn, 27 anni, con cui al momento però non ci sono rapporti,  Romeo, 23, Cruz, 21, e Harper Seven, 14 anni. “Vogliamo che i nostri figli diventino grandi lavoratori e persone gentili. Ho sempre cercato di essere la miglior madre possibile e prendermi cura dei miei figli, ma sento anche che parte del mio ruolo consista nel fargli realizzare il loro pieno potenziale e capire qual è il loro scopo nella vita, dice. Qualcuno nelle sue parole legge in riferimento proprio al primogenito, con cui i problemi non si sono ancora risolti…

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