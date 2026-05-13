Chanel Totti compie 19 anni: festa ‘casalinga’ con gli amici nella mega villa all’Eur, guarda

Il super party forse è rimandato, in attesa di sapere se lei e Filippo Laurino saranno i vincitori di Pechino Express

Mamma Ilary Blasi è in onda col GF Vip, ma non dimentica la dedica social, idem per papà Francesco Totti

Mezzanotte, musica alta, amici strettissimi, abbracci, risate e due torte su cui soffiare le candeline. Chanel Totti oggi, 13 maggio, compie 19 anni e celebra il compleanno nella mega villa di famiglia all’Eur con una festa ‘casalinga’. Il super party forse è rimandato, in attesa di sapere se lei e Filippo Laurino saranno i vincitori di Pechino Express…

Chanel Totti compie 19 anni: festa ‘casalinga’ con gli amici nella mega villa all’Eur

Mentre mamma Ilary Blasi è impegnata in diretta televisiva con il Grande Fratello Vip su Canale 5, la ragazza brinda allo scoccare della mezzanotte insieme agli amici più cari. Sui social arrivano i video dei momenti di puro divertimento tra selfie, brindisi e diventano immediatamente virali.

Il super party forse è rimandato, in attesa di sapere se lei e Filippo Laurino saranno i vincitori di Pechino Express

La secondogenita della conduttrice 45enne e Francesco Totti, 49 anni, ormai non è più soltanto “la figlia di”. Negli ultimi mesi Chanel si è presa la scena anche in tv grazie alla partecipazione a Pechino Express insieme a Filippo Laurino. I due sono arrivati fino alla finale del programma, già registrato: il pubblico dovrà aspettare domani, 14 maggio, per scoprire se saranno proprio loro i vincitori di questa edizione.

Mentre mamma Ilary Blasi è in onda col GF Vip, in casa ci si scatena...

Intanto Chanel si gode il momento. Nelle Storie pubblicate durante la notte si vede una ragazza sorridente, circondata dagli amici di sempre, tra baci, cori da compleanno e una festa dal mood molto “teen”.

Sui social arrivano le dolci dediche dei genitori

Naturalmente non mancano le dediche social dei genitori. “Auguri vita mia”, le scrive l’ex capitano della Roma. “Buon compleanno amore della mia vita”, le sottolinea Ilary. Lei assomiglia moltissimo ai due: stesso sorriso, stessa ironia. Dalla madre pare aver preso quella naturalezza davanti alla telecamera che fa impazzire il pubblico.