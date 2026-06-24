Il numero 1 del tennis mondiale oggi, 24 giugno, torna in campo sull’erba al Giorgio Armani Classic

Lunedì farà il suo debutto a Wimbledon, rigenerato dopo il malore al Roland Garros

Il malore causato dall’eccessivo caldo a Roland Garros e la successiva débacle è ormai alle spalle. Jannik Sinner si è preso una pausa. Diva e Donna pubblica le immagini del campione di tennis tenerissimo con la fidanzata Laila Hasanovic in Sardegna, dove si è concesso una breve vacanza per rigenerarsi. Le foto dei dolci giorni sull’isola campeggiano sulla cover del settimanale.

Jannik Sinner tenerissimo con la fidanzata Laila Hasanovic in Sardegna: le foto dei dolci giorni in vacanza

Il 24enne e la modella danese 25enne sono praticamente inseparabili. La loro relazione è iniziata, senza clamori, fuori dai riflettori, nel 2023. Poi è stata ufficializzata. Lei, discreta, riservata, non ruba mai la scena al numero 1 del ranking ATP. Jannik e Laila, con il suo adorato cagnolino Snoopy, sono approdati sull’isola col padre dello sportivo Hanspeter, al fratello Mark e ad alcuni amici. Si sono concessi giorni di svago visitando l’arcipelago della Maddalena. L’altoatesino, stando ai gossip, avrebbe pure visitato alcune proprietà immobiliari nel nord della Sardegna, per acquistarne una.

Tra il campione di tennis 24enne e la modella danese 25enne solo coccole e baci

Oggi, 24 maggio Sinner torna in campo sull'erba al Giorgio Armani Tennis Classic, prestigiosa esibizione ospitata dall'esclusivo Hurlingham Club a Londra. Lunedì inizierà Wimbledon. Proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa sui campi dell'All England Club. “Qui si percepiscono davvero la storia e il prestigio di giocare. Tutto ciò che ruota attorno al torneo è diverso rispetto agli altri eventi ed è l'unico grande appuntamento che abbiamo su questa superficie. E' molto bello essere di nuovo qui e condividere questo momento con la mia squadra”, ha detto, intervistato da Vogue.