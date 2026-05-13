L’imitatrice 35enne svela di aver lavorato in passato con la 51enne, ora opinionista al reality show

Stando alle sue parole non sarebbe finita bene, tutto sarebbe avvenuto tra il 2015-2016: la 51enne smentisce tutto

Francesca Manzini, subito dopo la puntata del GF Vip, in onda su Canale 5, lascia gli inquilini della Casa a bocca aperta. La 35enne fa una rivelazione inaspettata. “Selvaggia Lucarelli mi ha licenziata”, confessa agli altri. Nelle Storie la 51enne smentisce tutto e dice la sua.

''Selvaggia Lucarelli mi ha licenziata'': Francesca Manzini nella notte, dopo la puntata, fa una rivelazione al GF Vip

I concorrenti sono in giardino riuniti: Raimondo Todaro racconta l’emozione per essere stato in studio per la proclamazione del terzo finalista, scelto tra lui, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. E’ stata l’ultima a trionfare, raggiungendo così il prestigioso ‘status’ di Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Il danzatore e coreografo fa pure i complimenti a Selvaggia, opinionista del programma. “Lei è proprio una bella donna. Poi mi ha fatto strano vederla intera, ero abituato a guardarla dietro a un bancone. Io la conosco da tanto, con lei ho lavorato almeno dieci anni”, dice. I due erano insieme a Ballando con le Stelle.

La Manzini entra a gamba tesa e rivela: “Anche io l’ho conosciuta tanto tempo fa, ma vabbè… Ho lavorato con lei dieci anni fa. Lei mi ha licenziata dalla radio. Sì, parlo proprio di lei. Abbiamo lavorato insieme in una nota radio e circa dieci anni fa lei mi tolse dal programma. Vabbè è andata così…”.

Stando alle sue parole non sarebbe finita bene, tutto sarebbe avvenuto tra il 2015-2016: la 51enne smentisce tutto

Gli spettatori che fanno le ore piccole davanti alla tv e sul web, non lasciano passare inosservate le parole dell’imitatrice. La sua confessione finisce sotto i riflettori e si indaga. Parrebbe in effetti che Francesca e la Lucarelli abbiano lavorato insieme a Stanza Selvaggia, programma andato in onda dal 2014 al 2016 su Radio M2O e su La3, chiuso nel 2017. Se si legge la scheda della trasmissione su Wikipedia, si ha la conferma che Selvaggia è stata affiancata dalla Manzini e Alessandro Lippi, ma nell’ultima edizione il suo nome scompare, sostituita da Fabio De Vivo.

Selvaggia replica all'accusa di Francesca nelle Storie. "Ahahah. Allora, circa 10 anni fa invitai Francesca nel mio programma radiofonico perché facesse qualche imitazione. Non vi fu alcuna assunzione da parte della radio (tra l'altro ero io stessa con un contratto per quel progetto, non avevo dipendenti). Venne due o tre volte credo, poi mi resi conto che era un po' troppo convinta di poter andare a braccio senza prepare testi e interventi e semplicemente non la chiamai più. Ma non la licenziai semplicemente perché non è mai stata assunta. La trama del suo Big Fish si allunga...".