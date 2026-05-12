La conduttrice e il calciatore vengono accolti da una festa tenerissima: Aria Rose corre incontro a mamma e papà

La 34enne indossa una felpa che dice tutto, sopra c’è scritto “mom of two”, mamma di due

Diletta Leotta dopo la nascita di Leonardo torna a casa e trova una sorpresa bellissima, che le riempie il cuore di gioia. Nelle Storie si fa vedere in auto col marito Loris Karius e annuncia: “Going back home with our Prince” ("Stiamo tornando a casa col nostro principe"). La conduttrice e il calciatore sono al settimo cielo: ad accoglierli un allestimento perfetto tutto per l’arrivo della cicogna celeste. Aria Rose, la primogenita che il 16 agosto compirà 3 anni, corre loro incontro e li abbraccia.

''Going back home with our Prince'': Diletta Leotta dopo la nascita di Leonardo torna a casa e trova una sorpresa bellissima

In un reel la siciliana 34enne svela ogni particolare dell’arrivo nella sua abitazione. Lei e il 32enne scendono dall’auto con il piccolo Leonardo appena arrivato a casa e ad aspettarli c’è la scena più dolce: la piccola Aria Rose che corre subito incontro a mamma e papà, emozionatissima per il ritorno del fratellino.

La conduttrice e il calciatore vengono accolti da una festa tenerissima: Aria Rose corre incontro a mamma e papà

La 34enne indossa una felpa che dice tutto, sopra c’è scritto “mom of two”, mamma di due

E’ Loris Karius a portare la navicella con dentro il neonato, mentre insieme a Diletta Leotta varcano la porta di casa dando ufficialmente inizio alla loro nuova vita “in quattro”. Il momento è condiviso su Instagram da Diletta con la frase “Back home as mom of two” , “Di nuovo a casa come mamma di due bambini”, lo stesso che racconta la felpa che indossa, dove si legge “Mum of two". Migliaia i follower che si congratulano con lei. Le immagini scorrono accompagnate da “Coming Home” di Skylar Grey, perfetta per l’occasione.

L'allestimento è perfetto: loro sono al settimo cielo

Nel video si intravedono anche tutti i dettagli dell’accoglienza organizzata per il piccolo Leonardo. Nel salotto campeggia una maxi scritta fatta di palloncini con la frase “Welcome home”, mentre sul tavolo li aspetta una grande torta bianca e azzurra decorata con un enorme fiocco celeste e la scritta “Welcome home Leonardo”. Accanto alla torta, un tenerissimo orsetto di peluche e una pettorina bianca ricamata con il nome del neonato completano un allestimento super dolce, studiato nei minimi dettagli. Si sentono colmi d’amore: sono genitori bis.