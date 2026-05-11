L’ex tronista 32enne e l’ex corteggiatrice 28enne, legati dal 2019, il 5 maggio hanno accolto la loro piccola

I due, che si sono innamorati a Uomini e Donne, sono già genitori di Ginevra, venuta al mondo il 20 luglio 2023

Ci sono nomi che sembrano arrivare piano, quasi in punta di piedi. E poi ce ne sono alcuni che, appena vengono pronunciati, sembrano già raccontare una storia. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono genitori bis. Il 5 maggio è nata la secondogenita. Il nome scelto per la piccola conquista tutti: hanno scelto di chiamare Beatrice la loro seconda figlia. E’ un nome dolce, elegante, luminoso.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis: è nata la secondogenita, il nome della piccola conquista tutti

L’annuncio è arrivato sui social con la semplicità delle cose più vere. “05/05/2026. Beatrice”, hanno scritto entrambi in un post condiviso. Tanto è bastato per emozionare migliaia di follower che da anni seguono la storia d’amore nata nel 2019 nello studio di Uomini e Donne.

A colpire davvero sono state le immagini condivise dalla coppia. Scatti intimi, pieni di tenerezza, tra lacrime, mani intrecciate e soprattutto il momento più dolce di tutti: il primo incontro tra la piccola Beatrice e la sorellina maggiore Ginevra. In un video pubblicato sui social si vede infatti la bambina che il 20 luglio compirà 3 anni arrivare in ospedale mano nella mano con papà Andrea, pronta a conoscere la nuova arrivata di casa. Una scena che ha fatto sciogliere il web.

La piccola è venuta alla luce il 5 maggio: si chiama Beatrice

Per l’ex tronista 32enne e l’ex corteggiatrice 28enne è un nuovo capitolo importantissimo. I due hanno spesso raccontato quanto la genitorialità li avesse cambiati profondamente. Natalia aveva parlato anche delle difficoltà vissute nei primi mesi dopo il parto, confessando a Verissimo di aver attraversato momenti complicati legati al baby blues. Andrea aveva definito la nascita della prima figlia “l’esperienza più bella della mia vita”. E oggi quell’amore raddoppia ancora.

L’ex tronista 32enne e l’ex corteggiatrice 28enne, che si sono innamorati a Uomini e Donne, sono già genitori di Ginevra, venuta al mondo il 20 luglio 2023

Anche il nome scelto sembra raccontare qualcosa di molto preciso. Beatrice deriva dal latino Beatrix e significa “colei che rende felici”, “portatrice di gioia”. Un significato che sembra perfetto.