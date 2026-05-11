Festeggia con gli amici più stretti, le sorelle e il nuovo fidanzato con un pranzo sul lago di Como

E’ l’ingegnere a condividere lo scatto, l’imprenditrice lo ‘reposta’ e così ufficializza la relazione

Questa volta non si tratta di un dettaglio sfuggito ai follower più attenti o di una presenza intuibile sullo sfondo di una Story. Chiara Ferragni ha deciso di fare un passo in più e di mostrarsi accanto all’uomo che le fa battere il cuore. La fashion blogger esce allo scoperto con José Hernandez: la prima foto insieme a lui arriva all’insolito party per i suoi 39 anni, mentre è in baca sul Lago di Como.

Chiara Ferragni allo scoperto con José Hernandez: la prima foto insieme arriva al party per i suoi 39 anni

A pubblicare lo scatto di coppia è stato lui, Chiara ha poi repostato la foto nelle sue Stories Instagram: un gesto semplice ma chiarissimo, che ‘ufficializza’ la relazione. Dopo aver fatto festa a Milano con i figli Leone e Vittoria, 8 e 5 anni, e la famiglia, l’imprenditrice, per chiudere le celebrazioni del suo compleanno, ha scelto una location decisamente più intima e rilassata rispetto al passato. Chiara è partita per il Lago di Como insieme alle sorelle Valentina e Francesca e a un gruppo di amici storici.

Festeggia con gli amici più stretti, le sorelle e il nuovo fidanzato con un pranzo sul lago di Como

Tra panorami mozzafiato, pranzi vista lago, brindisi al tramonto e momenti di relax, il weekend è stato raccontato attraverso una serie di immagini dal mood privato e autentico. E proprio lì è comparsa la foto con José Hernandez che ha fatto impazzire i social.

Per l'imprenditrice atmosfera rilassata accanto alle persone che più ama

Di lui si sa ancora poco. José Hernandez, come svelato da Chi che li ha paparazzati più volte, lavora nel settore degli pneumatici industriali nella Yokohama TWS, multinazionale giapponese con una sede pure a Milano. Il suo ruolo è Global Business Manager e responsabile vendite in Europa. Una figura completamente diversa rispetto all’universo mediatico in cui Chiara ha vissuto negli ultimi anni insieme all’ex marito Fedez. Lei lo ha conosciuto a Capodanno a Cartagena, dove era volata per celebrare il 2026 con alcuni intimi.

Le due sorelle sono sempre al suo fianco

Dopo mesi difficili, tra separazione, gossip e vicende mediatiche, Chiara sembra voler ritrovare una dimensione più tranquilla e protetta.

Le due la buttano anche in piscina vestita: tanto divertimento

Il fatto che abbia scelto proprio il weekend del suo compleanno per condividere pubblicamente uno scatto con José non sembra casuale. Torna serena e raggiante grazie pure a lui.