''Il mio cuore sta esplodendo'': Diletta Leotta ha partorito, svelato il nome del secondogenito, foto

La conduttrice Dazn ha regalato l’annuncio dell’arrivo del suo maschietto sabato 9 maggio

Lei e il marito Loris Karius hanno optato per un ‘classico', con la complicità della piccola Aria, 3 anni ad agosto

Per lei domenica 9 maggio è arrivata una Festa della Mamma indimenticabile. “Il mio cuore sta esplodendo”, svela nelle sue Storie. Diletta Leotta ha partorito. La conduttrice Dazn ha regalato l’annuncio dell’arrivo del suo maschietto nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio. La siciliana 34enne ha condiviso un carosello di foto direttamente dalla stanza della clinica dove è ricoverata a Milano: gli scatti ritraggono lei, il marito 32enne Loris Karius e la primogenita Aria, che compirà 3 anni il prossimo 16 agosto, quando Diletta spegnerà 35 candeline. Con loro c’è il bimbo che ha appena visto la luce. Svelato pure il nome del secondogenito: Leonardo.

''Il mio cuore sta esplodendo'': Diletta Leotta ha partorito, svelato il nome del secondogenito

Sotto le foto pubblicate online, sono arrivati migliaia di messaggi di auguri da parte di amici, colleghi e follower, del resto la notizia era attesissima dai fan della coppia, che negli ultimi mesi avevano seguito sui social la seconda gravidanza della presentatrice, raccontata da lei con naturalezza, ironia e senza nascondere la fatica di conciliare maternità e lavoro.

L'annuncio dell'avvenuto parto è arrivato sabato 9 maggio: il piccolo si chiama Leonardo

E proprio sul nome del bambino, nelle settimane precedenti al parto, Diletta aveva raccontato che la scelta non sarebbe stata semplice. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, aveva spiegato sorridendo: “E’ ancora un testa a testa tra me e Loris, io non mollo i miei preferiti e lui i suoi”. La conduttrice aveva anche aggiunto di essere orientata “verso un nome più classico questa volta”. Così è stato. Alla fine ha vinto Leonardo, nome tradizionale ed elegante, deciso probabilmente dopo settimane di “negoziazioni familiari” e con lo zampino di Aria, probabilmente.

Lei e il marito Loris Karius hanno optato per un ‘classico', con la complicità della piccola Aria, 3 anni ad agosto

Non è la prima volta che la scelta del nome diventa per Diletta qualcosa di molto emotivo e istintivo. Già durante la gravidanza della prima figlia Aria, la conduttrice aveva raccontato di voler aspettare il momento della nascita prima di decidere davvero. “Prima voglio guardarla negli occhi”, aveva detto in una precedente intervista.

La 34enne ha dato alla luce il neonato a Milano

Diletta e Loris si sono conosciuti nel 2022, poi l’arrivo di Aria nel 2023 e il matrimonio celebrato nel 2024 sull’isola di Vulcano, in Sicilia. Oggi la coppia si ritrova a costruire un nuovo equilibrio “in quattro”, come la stessa Leotta aveva anticipato parlando della nuova quotidianità che l’aspettava. Sarà faticoso, come sottolineato da lei, ma entusiasmante, sicuramente.