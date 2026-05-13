Il settimanale Diva e Donna sorprende l’attrice 30enne in atteggiamenti intimi col 33enne

E' finita con Alessandro De Santis del duo musicale Santi Francesi a cui era legata dal 2022?

Matilda De Angelis ha un nuovo amore? Diva e Donna ha pochi dubbi. Il settimanale in copertina pubblica la foto del bacio ‘paparazzato’ al collega Enrico Borello, classe ’93. Sarebbe perciò finita tra la 30enne e Alessandro De Santis, del duo musicale Santi Francesi, a cui era legata dal 2022. Gli ultimi rumor li volevano insieme a Milano, ma la convivenza potrebbe essersi interrotta.

Matilda De Angelis ha un nuovo amore? Il bacio paparazzato al collega Enrico Borello fa pensare di sì

Matilde dagli scatti rubati sembrerebbe in dolce intimità con l’attore romano, conosciuto per aver interpretato ruoli da protagonista e co-protagonista in film di rilievo come La città proibita di Gabriele Mainetti, Lovely Boy e Settembre. Lui è diplomato alla scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté, in precedenza si è laureato in tecniche della riabilitazione psichiatrica presso La Sapienza. Ha recitato nel cast del film 40 Secondi, diretto da Vincenzo Alfieri e Giuseppe G. Stasi, basato sulla storia di Willy Monteiro Duarte, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 e disponibile su Netflix.

Il settimanale Diva e Donna sorprende l’attrice 30enne in atteggiamenti intimi col 33enne

La De Angelis, riservatissima, non commenta l’indiscrezione del rotocalco. Recentemente premiata come Miglior attrice non protagonista per il film Fuori ai David di Donatello 2026, si gode la sua carriera e tiene la bocca chiusa sugli affari di cuore.