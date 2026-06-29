La showgirl argentina 41enne condivide sui social le immagini della festa per i 35 anni del personal trainer

Dopo i paparazzi di giugno, arriva la conferma social della relazione: sarebbe stato Ignazio Moser a farli conoscere

Belen Rodriguez non si nasconde più. Dopo settimane di indiscrezioni e le foto pubblicate dal settimanale Oggi lo scorso 11 giugno, la showgirl argentina ha deciso di ufficializzare la sua nuova storia d'amore con Gaetano Fidanzati. Esce allo scoperto e condivide nelle sue Instagram Stories, un video che la immortala proprio accanto al personal trainer durante la festa organizzata per il suo 35esimo compleanno a Milano.



Belen Rodriguez esce allo scoperto con Gaetano Fidanzati: il video del compleanno ufficializza la nuova storia d’amore

Nel filmato, inizialmente pubblicato dallo stesso Gaetano e poi ripostato da Belen, i due sono seduti fianco a fianco a tavola, circondati dagli amici più stretti del festeggiato. E’ la prima volta che la conduttrice sceglie di mostrarsi pubblicamente insieme a quello che sarebbe il suo nuovo compagno, segno probabilmente, che la relazione è ormai importante.

Per mesi la 41enne aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Questa volta, invece, sembra aver deciso di vivere il rapporto alla luce del sole. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma le immagini parlano da sole e sembrerebbero mettere definitivamente fine ai dubbi sul loro legame.

La showgirl argentina 41enne condivide sui social le immagini della festa per i 35 anni del personal trainer

Gaetano Fidanzati, siciliano d'origine ma milanese d'adozione, è un personal trainer molto conosciuto anche tra i vip. Tra i suoi clienti figurano infatti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Tony Effe, con il quale è legato anche da una profonda amicizia. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, a fare da "Cupido" sarebbe stato Ignazio Moser. Il marito di Cecilia Rodriguez, sorella dell'argentina, si allena da tempo con Fidanzati e avrebbe favorito l'incontro tra il personal trainer e la cognata.