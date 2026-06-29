“Ho avuto tanta paura del mondo, dei giudici e delle parole”, ammette l’attrice 22enne

Da tempo si vociferava sulla relazione con la musicista e creator, classe 1998: vuole un legame alla luce del sole

Decide di tirare tutto fuori mentre a Napoli si celebra il Pride. Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori, ufficializza la storia d’amore con Silvia Uras. Sul social pubblica una lunga riflessione legata al suo legame con la musicista e creator, classe 1998, di cui si vociferava da tempo. “Oggi dico con orgoglio che Silvia è la mia fidanzata”, sottolinea l’attrice 22enne.

''E’ la mia fidanzata'': Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori, ufficializza la storia d’amore con Silvia Uras

Maria desidera finalmente gridare al mondo il suo amore per la compagna, senza timore dei pregiudizi. Nelle Storie condivide un’immagine in cui lei e Silvia sono l’una accanto all’altra. “Queste siamo io e Silvia. Silvia e Maria - scrive - Se ci guardi, vedi due persone felici, spensierate, che ogni giorno cercano di costruire qualcosa di bello insieme. E oggi finalmente posso dire con orgoglio: Silvia è la mia fidanzata”.

“La nostra storia non è diversa da quella di Luca e Giulia o di Fabiana e Marco o di Martina e Vincenzo: ci amiamo, litighiamo, ridiamo, ci sosteniamo, esattamente come qualsiasi altra coppia - prosegue la Esposito - Eppure io ho avuto tanta paura di dire al mondo che amavo Silvia, per la società in cui viviamo, per gli sguardi, i giudizi, le parole”.

“Ho avuto tanta paura del mondo, dei giudici e delle parole”, ammette l’attrice 22enne

“La cosa che mi fa ridere oggi è che, quando racconto la mia storia, tante persone mi dicono: 'Ma di cosa avevi paura? Nel 2026 è una cosa normale' - sottolinea l’artista - Però Mirko è stato ucciso da suo padre perché gay, dopodiché anche sua mamma è stata ammazzata, colpevole di aver difeso il figlio che amava. Ma c’è chi sostiene che l’omofobia non esista più”. Fa riferimento a un tragico fatto di cronaca degli ultimi giorni.

“Finché non vivi una paura sulla tua pelle, è facile pensare che non esista. Ma io quella paura l'ho vissuta davvero. Per questo continuerò sempre a raccontare la mia storia, perché nessuno dovrebbe crescere con il timore di amare la persona che ama. L’amore non si divide in normale e anormale. L'amore è amore e, quando è vero, merita solo di essere vissuto, mai nascosto”, conclude Maria.