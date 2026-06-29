''Io lo uso'': Elisabetta Gregoraci ammette di ritoccare le foto pubblicate sui social e ne spiega il motivo

- “Non sono ossessionata dal peso, in gravidanza ho preso 26 chilogrammi”, svela la showgirl 46enne
- “Presto spero di poter vivere su di me la vecchiaia e di stare bene, non importano le rughe”
Elisabetta Gregoraci parla con grande sincerità. Ospite di Terrazza Fab!, ammette di ritoccare le foto pubblicate sui social e ne spiega il motivo. Qualcuno le rimprovera di usare FaceApp. E’ un’applicazione di fotoritocco basata sull'intelligenza artificiale che permette di modificare i selfie e i ritratti in modo molto realistico. Lei svela: "Io lo uso”.
“Io uso, è vero. Si tratta di un'insicurezza… tutti mi dicono ‘non farlo, non ne hai bisogno’ oppure ‘sei più bella dal vivo’. Ora lo sto usando un po' meno, però dico la verità, è una mi insicurezza: mi tolgo il brufoletto, ma non è che mi stravolgo. Magari mi miglioro la pelle del viso, poi magari dovrei usarlo meno e ultimamente lo faccio”, confessa la 46enne, parlando del fotoritocco prima di rendere una sua foto visibile a tutti i follower.
“Poi noi donne comunque non stiamo bene: siamo gonfie, abbiamo la pelle più rovinata, il ciclo, magari ho le occhiaie e all'evento devi stare bene…”, precisa Elisabetta. Sempre in forma top sul suo corpo dice: “Sono solo fortunata. Ho una buona genetica e pensa che sono anche golosona, mi piacciono i piatti conditi, le cose che non sono proprio petto di pollo e insalata”.
“Fisicamente sono simile al mio papà, ma non sono ossessionata dal peso, in gravidanza ho preso 26 kg, l'ultimo mese non mi sono neanche pesata. Volevo godermi il momento. Poi è ovvio che lavoro con il mio corpo, faccio le campagne: sono cintura nera di karate, ho sempre fatto molto sport fin da bambina”, prosegue la Gregoraci.
Non ha paura di invecchiare. Sui ritocchini dice: “Adesso ci sono tante attrici, ed è bellissimo, senza tutto quel botox e fanno il red carpet, stupende. Poi se vuoi fare dei ritocchini, per carità. A me sempre chiedono come farà con la vecchiaia, io dico: ‘Viva Dio!’. Non vedo l’ora di invecchiare, non ho vissuto questa fase di mia madre perché si è ammalata presto. Invece io presto spero di poter vivere su di me la vecchiaia e di stare bene, non importano le rughe”.