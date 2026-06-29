“Non sono ossessionata dal peso, in gravidanza ho preso 26 chilogrammi”, svela la showgirl 46enne

“Presto spero di poter vivere su di me la vecchiaia e di stare bene, non importano le rughe”

Elisabetta Gregoraci parla con grande sincerità. Ospite di Terrazza Fab!, ammette di ritoccare le foto pubblicate sui social e ne spiega il motivo. Qualcuno le rimprovera di usare FaceApp. E’ un’applicazione di fotoritocco basata sull'intelligenza artificiale che permette di modificare i selfie e i ritratti in modo molto realistico. Lei svela: "Io lo uso”.

''Io lo uso'': Elisabetta Gregoraci ammette di ritoccare le foto pubblicate sui social e ne spiega il motivo

“Io uso, è vero. Si tratta di un'insicurezza… tutti mi dicono ‘non farlo, non ne hai bisogno’ oppure ‘sei più bella dal vivo’. Ora lo sto usando un po' meno, però dico la verità, è una mi insicurezza: mi tolgo il brufoletto, ma non è che mi stravolgo. Magari mi miglioro la pelle del viso, poi magari dovrei usarlo meno e ultimamente lo faccio”, confessa la 46enne, parlando del fotoritocco prima di rendere una sua foto visibile a tutti i follower.

“Poi noi donne comunque non stiamo bene: siamo gonfie, abbiamo la pelle più rovinata, il ciclo, magari ho le occhiaie e all'evento devi stare bene…”, precisa Elisabetta. Sempre in forma top sul suo corpo dice: “Sono solo fortunata. Ho una buona genetica e pensa che sono anche golosona, mi piacciono i piatti conditi, le cose che non sono proprio petto di pollo e insalata”.

“Non sono ossessionata dal peso, in gravidanza ho preso 26 chilogrammi”, svela la showgirl 46enne

“Fisicamente sono simile al mio papà, ma non sono ossessionata dal peso, in gravidanza ho preso 26 kg, l'ultimo mese non mi sono neanche pesata. Volevo godermi il momento. Poi è ovvio che lavoro con il mio corpo, faccio le campagne: sono cintura nera di karate, ho sempre fatto molto sport fin da bambina”, prosegue la Gregoraci.

“Presto spero di poter vivere su di me la vecchiaia e di stare bene, non importano le rughe”, confessa la calabrese

Non ha paura di invecchiare. Sui ritocchini dice: “Adesso ci sono tante attrici, ed è bellissimo, senza tutto quel botox e fanno il red carpet, stupende. Poi se vuoi fare dei ritocchini, per carità. A me sempre chiedono come farà con la vecchiaia, io dico: ‘Viva Dio!’. Non vedo l’ora di invecchiare, non ho vissuto questa fase di mia madre perché si è ammalata presto. Invece io presto spero di poter vivere su di me la vecchiaia e di stare bene, non importano le rughe”.