La Divina si fa vedere tenerissima insieme a Matilde, 2 anni, e Rachele, venuta al mondo il 2 aprile scorso

In occasione della Festa della Mamma la 37enne ringrazia la sua, Cinzia: “Senza di lei non saprei come fare!”

Federica Pellegrini è indaffarata ma felice. La sportiva pubblica nuove tenerissime foto con le figlie, si fa vedere insieme a Matilde, 2 anni, e Rachele, nata lo scorso 2 aprile, entrambe avute dal marito 44enne Matteo Giunta. La Divina parla di genitorialità: ad accompagnare le immagini un lungo post, scritto per celebrare la Festa della Mamma. Per lei essere madre oggi significa essere giudicate, troppo e costantemente criticate.

''Tutte le madri criticate...'': Federica Pellegrini pubblica nuove foto con le figlie e parla di genitorialità

L'ex campionessa olimpca dedica le sue parole a tutte le madri, come lei, alle prese, tra alti e bassi, con i figli, sperando ogni giorno di fare del loro meglio. “AUGURI….. Alle mamme che ce la mettono tutta, alle mamme che scelgono di stare a casa con la propria bimba, o che possono farlo, alle mamme che vanno al lavoro il giorno dopo. Auguri a tutte le mamme che si sentono dire ‘il cesareo non è partorire’”, scrive la 37enne.

La Divina si fa vedere tenerissima insieme a Matilde, 2 anni, e Rachele, venuta al mondo il 2 aprile scorso

“Auguri a tutte le mamme che si sentono sole, auguri a tutte le mamme che non ce la fanno a sentirsi ancora così sole, auguri a tutte le mamme che hanno la forza di chiedere aiuto, auguri a tutte le mamme che non lo fanno per vergogna. Auguri a tutte le mamme che sanno che la loro vita cambierà con la maternità, più che quella dei loro compagni, a quelle che non di sentono mai dire GRAZIE!! Auguri a tutte le mamme single, o abbandonate dai compagni. Alle neomamme incoscienti di tutto, a quelle che con coraggio e ‘sapendo già’ decidono di riprovarci!! Auguri a tutte le mamme che ‘mamma mia, se avessi un marito così l’avrei già lasciato’ e poi ci troviamo nella stessa identica situazione a non lamentarci per le stesse cose che tanto critichiamo!”, continua Federica.

In occasione della Festa della Mamma la 37enne ringrazia la sua, Cinzia: “Senza di lei non saprei come fare!”

La Pellegrini aggiunge: “Auguri alle mamme che alzano la voce contro un retaggio culturale antiquato! Auguri a tutte le mamme criticate perché ‘non si fa così, fai colì’, ‘lo tieni troppo in braccio, lo allatti troppo, non allattare in pubblico, ma vai al lavoro?! Ma tiri il latte?! Ma… ma … ma’. Auguri a tutte le mamme che al lavoro si sono sentite dire ‘eh, ma ultimamente non ci sei mai’ con tua figlia che ha quattro mesi! Auguri a tutte le mamme… Quelle che vogliono bene ai propri figli! Le altre … lasciamo perdere!”. Conclude ringraziando Cinzia, la sua mamma, che l’aiuta quotidianamente con le bimbe: “Auguri alla mia mamma! Senza di lei non saprei come fare! Lo so, sono fortunata!”.