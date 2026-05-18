“Supergirl”: Sonia Bruganelli ancora in ospedale per il ricovero della figlia Silvia operata, foto

La produttrice si scaglia contro Marco Salvati, ex autore di Bonolis, che le scrive: “Schifo di persona”

Vive momenti difficilissimi a causa delle condizioni di salute della primogenita 23enne

Ha rivelato che la sua piccola grande donna non stava bene lo scorso 10 maggio. Ora condivide una foto in bianco e nero insieme a lei e scrive: “Supergirl”. Sonia Bruganelli vive ancora giorni difficili in ospedale per il ricovero della figlia Silvia, operata. Nelle sue Storie svela l’intervento e si scaglia contro Marco Salvati, ex autore di Paolo Bonolis, che l’ha più volte accusata di essere stata la causa del suo allontanamento professionale dai programmi del conduttore. Non solo, l’uomo ha anche confermato le parole di Lucio Presta sui presunti ripetuti tradimenti di Sonia al 64enne quando ancora erano una coppia.

“Supergirl”: Sonia Bruganelli ancora in ospedale per il ricovero della figlia Silvia operata

La 52enne una settimana fa aveva condiviso un’immagine in cui si vedeva il braccio della primogenita 23enne con la flebo e aveva scritto: “Sono la tua Mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande Guerriera. Che onore essere la tua mamma”. Non ha mai chiarito la patologia che ha costretto Silvia al ricovero.

La 52enne aveva reso noto che la ragazza aveva un problema di salute lo scorso 10 maggio

Ora la produttrice svela l'intervento e lo fa scagliandosi contro l'ex autore di Paolo Bonolis, Marco Salvati

La ragazza è nata con una grave cardiopatia congenita e ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico subito dopo la nascita. In seguito a complicazioni post-operatorie, ha riportato una ipossia cerebrale che le ha causato danni neurologici permanenti, soprattutto dal punto di vista motorio. Ora è nuovamente alle prese con un problema di salute che l’ha portata a finire sotto i ferri.

Pubblica la chat dell'uomo che le ha più volte puntato il dito contro

Sonia è spaventata, ma forte. Bonolis le è accanto e dà conforto alla figlia. La produttrice però non dimentica. Pubblica una chat in cui Salvati le scrive: “Ciao Sonia, ho saputo che Silvietta è stata operata, come sta? E’ tornata a casa?”. “Il coraggio di chi è abituato a cambiare pelle secondo la necessità”, sottolinea amaramente. E aggiunge, condividendo uno scatto di Silvia subito dopo l’operazione: “Se usi mia figlia, sei uno schifo di persona”.